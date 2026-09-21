Filenin Sultanı Hande Baladın’dan Aşk Cephesinde Olay Hamle

Milli voleybolcu Hande Baladın ile basketbolcu Onuralp Bitim’in yaklaşık üç ay önce başlayan ilişkisi son gelişmeyle yeniden magazin gündemine taşındı. Spor dünyasının yakından takip ettiği çiftin sosyal medya hesaplarında yaptığı değişiklik “Aşk bitti mi?” sorusunu beraberinde getirdi.

İkilinin birbirini takipten çıkması ayrılık iddialarını güçlendirirken taraflardan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Aşkları Bağdat Caddesi’nde Ortaya Çıkmıştı

Hande Baladın ve Onuralp Bitim’in ilişkisi yaklaşık üç ay önce Bağdat Caddesi’nde el ele görüntülenmeleriyle gündeme gelmişti. Magazin muhabirlerinin objektiflerine takılan çift kısa süre içinde birlikteliklerini gözler önüne sermişti.

İlişkileri boyunca birbirlerine destek olan ikili spor camiasında da dikkat çeken çiftlerden biri haline gelmişti. Hem voleybol hem basketbol müsabakalarında birbirlerini yalnız bırakmayan Baladın ve Bitim maçları tribünden takip ederken görüntülenmişti.

Birbirlerini Takipten Çıkardılar

Çift cephesinde yaşanan son gelişme ise sosyal medyada ortaya çıktı. Hande Baladın ile Onuralp Bitim’in Instagram ve X hesaplarında birbirlerini takipten çıkardığı görüldü.

Bu hamle doğal olarak ayrılık söylentilerini gündeme getirdi. Takipçileri ikilinin ilişkilerinde bir sorun yaşanıp yaşanmadığını merak ederken sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılmaya başlandı.

Henüz Resmi Açıklama Gelmedi

İkilinin sosyal medya hesaplarındaki değişiklik ayrılık iddialarını gündeme taşısa da Hande Baladın ve Onuralp Bitim tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle ilişkinin sona erip ermediği şu an için kesinlik kazanmış değil.

Yaklaşık üç aylık birlikteliğin ardından yaşanan bu gelişmenin nasıl sonuçlanacağı ve çiftin konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.