Taylor Swift Tribünde Çıldırdı! Yüzüğünü Gösterip Haykırdı

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift eşi Travis Kelce’nin sahadaki başarısını tribünde büyük bir coşkuyla kutladı. Kansas City Chiefs’in Indianapolis Colts ile karşı karşıya geldiği maçta Kelce’nin sezonun ilk touchdown’ını yapmasıyla kendini tutamayan Swift ayağa fırladı. Evlilik yüzüğünü göstererek “İşte benim kocam!” diye bağıran ünlü şarkıcının o anları kameralara yansıdı.

Taylor Swift’in bu sevimli ve gurur dolu tepkisi kısa sürede maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Maçı Ailesiyle Birlikte İzledi

Taylor Swift 20 Eylül’de Kansas City’deki Arrowhead Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı locadan takip etti. Ünlü şarkıcıya annesi Andrea Swift babası Scott Swift ve kayınvalidesi Donna Kelce eşlik etti.

Aile üyeleri Travis Kelce’nin formasını giydiği Kansas City Chiefs’in mücadelesini birlikte izledi. Swift’in tribündeki heyecanı ise maç boyunca dikkat çekti.

Kelce Touchdown Yapınca Yerinde Duramadı

Taylor Swift, eşi Travis Kelce’nin takımına kazandırdığı sayıyı coşkuyla kutladı.



"İşte benim kocam!" pic.twitter.com/BPLUlX5T6X — Magazin Burada (@Magazin_Buradaa) September 21, 2026

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Travis Kelce sezonun ilk touchdown’ını gerçekleştirdi. Eşinin sayı kazandırmasıyla büyük sevinç yaşayan Taylor Swift hemen ayağa kalkarak kutlamaya başladı.

O sırada parmağındaki evlilik yüzüğünü gösteren Swift’in “İşte benim kocam!” sözleri kameralara yansıyan en dikkat çekici an oldu. Şarkıcının eşine duyduğu gurur ve mutluluk tribündeki hareketlerinden açıkça görüldü.

Evlilik Sonrası İkinci Maç Heyecanı

Taylor Swift ile Travis Kelce 3 Temmuz 2026’da New York’taki Madison Square Garden’da evlenmişti. Swift evliliklerinin ardından eşinin ikinci Chiefs maçını tribünden izlemiş oldu.

Ünlü çiftin aşkı evlilik sonrasında da spor karşılaşmalarındaki renkli anlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez de Swift’in yüzüğünü göstererek yaptığı kutlama sosyal medyada büyük ilgi gördü.