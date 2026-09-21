Oğuzhan Koç’un Kirası Şoke Etti! Mahkemeden Flaş Karar

Şarkıcı Oğuzhan Koç’un İstanbul Levent’te yaşadığı evle ilgili kira davasında karar çıktı. 85 bin TL kira ödediği ev için ev sahibinin 350 bin TL istemesi üzerine başlayan anlaşmazlık mahkemeye taşınmıştı. Tarafların uzlaşamaması sonrası görülen davada yeni kira bedeli belli oldu. Mahkemenin belirlediği rakam ise dikkat çekti.

Ev Sahibi 350 Bin TL İstemişti

Oğuzhan Koç 2019 yılından bu yana Beşiktaş’ın Levent Mahallesi’ndeki lüks dairede oturuyordu. Şarkıcı 2024 yılında ev sahibinin kira bedelini 350 bin TL’ye çıkarmak istemesiyle şaşkınlık yaşadı.

85 bin TL kira ödeyen Koç yaklaşık dört katlık artış talebine itiraz etti. Taraflar ortak bir noktada buluşamayınca ev sahibi Güneş B. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne kira tespit davası açtı.

“Evin Kira Bedeli Bu Olamaz”

Oğuzhan Koç mahkemeye sunduğu dilekçede kirayı düzenli olarak artırdığını ve evin istenen kira bedelinin gerçekçi olmadığını savundu. Ayrıca evde bazı tadilatlar yaptırdığını ve bu masrafları kendi cebinden karşıladığını belirtti.

Şarkıcı, ev sahibi tarafından mağdur edilmeye çalışıldığını öne sürerken ev sahibi Güneş B. ise talep ettiği artışın hakkaniyetli olduğunu savundu. Güneş B. Koç’un benzer evlere kıyasla daha düşük kira ödediğini ifade etti.

Mahkeme Yeni Kirayı Belirledi

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada bilirkişi raporu dikkate alındı. Raporda evin kira bedelinin 360 bin TL olması gerektiği belirtildi.

Mahkeme bu rakam üzerinden yüzde 10 hakkaniyet indirimi uyguladı. Böylece Oğuzhan Koç’un ödemesi gereken yeni kira bedeli 324 bin TL olarak belirlendi.

Karara itiraz eden Oğuzhan Koç avukatı aracılığıyla dosyayı üst mahkemeye taşıdı. Böylece kira anlaşmazlığında hukuki süreç henüz tamamen sona ermiş olmadı.