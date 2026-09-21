Adriana Lima Yılları Sildi! Görenler 25 Yaşında Sandı

Adriana Lima Madrid’de katıldığı etkinlikte sade ve şık görünümüyle dikkat çekti. Ünlü modelin genç görüntüsü sosyal medyada “25 yaşında” yorumlarına neden oldu.

Adriana Lima Yılları Sildi! Görenler 25 Yaşında Sandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-09-2026 18:49

Dünyaca ünlü model Adriana Lima son görüntüsüyle yine magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Madrid’de katıldığı özel bir etkinlikte objektiflere takılan Lima sade tarzı ve genç görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Siyah elbisesi topladığı saçları ve abartıdan uzak makyajıyla geceye katılan modelin son hali hayranlarını adeta şaşkına çevirdi.

Özellikle yüzündeki değişim ve fiziğiyle dikkat çeken Lima için sosyal medyada “45 değil, 25 yaşında” yorumları yapıldı.

Madrid’de Sade ve Şık Görünüm

Adriana Lima 18 Eylül’de Madrid’deki Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía’da düzenlenen El Corte Inglés kapanış partisinde boy gösterdi. Gece için siyah bir elbise tercih eden ünlü model saçlarını topladı ve oldukça sade bir makyaj kullandı.

Gösterişli bir tarz yerine doğal ve zarif bir görünüm tercih eden Lima buna rağmen tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Etkinlikte çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da yayılmaya başladı.

Hayranları Yıllar Öncesine Döndü

Adriana Lima’nın görünümündeki değişim son dönemde zaten sık sık gündeme geliyordu. Ancak modelin bu son görüntüsü özellikle kariyerinin ilk yıllarındaki halini hatırlattı.

Yüz hatları ve fiziğindeki görünümle dikkat çeken Lima birçok hayranına göre yıllara meydan okuyan bir görüntü sergiledi. Sosyal medya kullanıcıları modelin fotoğraf ve videolarının ardından şaşkınlıklarını yorumlarıyla dile getirdi.

“45 Değil, 25 Yaşında” Yorumları

Adriana Lima’nın son halini görenler ünlü modelin yaşından çok daha genç göründüğünü düşündüklerini söyledi. Paylaşımların altında “45 değil, 25 yaşında” gibi yorumlar öne çıktı.

Victoria’s Secret defilesine yaklaşık bir ay kala görüntülenen Lima’nın son hali hem hayranlarının hem magazin dünyasının ilgisini çekti. Ünlü model yıllar geçse de güzelliğiyle konuşulmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Afra Saraçoğlu Gözaltına Alınmıştı! Serbest Bırakıldı Afra Saraçoğlu Gözaltına Alınmıştı! Serbest Bırakıldı
Çağlar Ökten Mikrofonu Aldı Seda Sayan Dansa Başladı! Çağlar Ökten Mikrofonu Aldı Seda Sayan Dansa Başladı!
Sümeyye Aydoğan’dan Bomba Stil İtirafı! “Marka Takıntım Yok” Sümeyye Aydoğan’dan Bomba Stil İtirafı! “Marka Takıntım Yok”
MasterChef’te Gözyaşları Sel Oldu! Faruk’un Macerası Bitti MasterChef’te Gözyaşları Sel Oldu! Faruk’un Macerası Bitti
Meriç Keskin Cenazede Fenalaştı! Gözyaşları Sel Oldu Meriç Keskin Cenazede Fenalaştı! Gözyaşları Sel Oldu
Wilma Elles’in Kiracısı Konuştu! Taciz İddiasında Şok Sözler Wilma Elles’in Kiracısı Konuştu! Taciz İddiasında Şok Sözler
ÇOK OKUNANLAR
Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-09-2026 18:21

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!
  • 18-09-2026 10:09

Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı
  • 16-09-2026 09:32

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Kızları Su'ya Duygusal Veda: Londra Yolcusu!
  • 21-09-2026 17:02

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Kızları Su'ya Duygusal Veda: Londra Yolcusu!

Demet Akalın'dan Berkay ile Özlem Ada Şahin'in Yeni Doğan Kızları Mihre'ye Sürpriz Ziyaret!
  • 21-09-2026 11:18

Demet Akalın'dan Berkay ile Özlem Ada Şahin'in Yeni Doğan Kızları Mihre'ye Sürpriz Ziyaret!