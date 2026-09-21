Adriana Lima Yılları Sildi! Görenler 25 Yaşında Sandı

Dünyaca ünlü model Adriana Lima son görüntüsüyle yine magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Madrid’de katıldığı özel bir etkinlikte objektiflere takılan Lima sade tarzı ve genç görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Siyah elbisesi topladığı saçları ve abartıdan uzak makyajıyla geceye katılan modelin son hali hayranlarını adeta şaşkına çevirdi.

Özellikle yüzündeki değişim ve fiziğiyle dikkat çeken Lima için sosyal medyada “45 değil, 25 yaşında” yorumları yapıldı.

Madrid’de Sade ve Şık Görünüm

Adriana Lima 18 Eylül’de Madrid’deki Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía’da düzenlenen El Corte Inglés kapanış partisinde boy gösterdi. Gece için siyah bir elbise tercih eden ünlü model saçlarını topladı ve oldukça sade bir makyaj kullandı.

Gösterişli bir tarz yerine doğal ve zarif bir görünüm tercih eden Lima buna rağmen tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Etkinlikte çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da yayılmaya başladı.

Hayranları Yıllar Öncesine Döndü

Adriana Lima’nın görünümündeki değişim son dönemde zaten sık sık gündeme geliyordu. Ancak modelin bu son görüntüsü özellikle kariyerinin ilk yıllarındaki halini hatırlattı.

Yüz hatları ve fiziğindeki görünümle dikkat çeken Lima birçok hayranına göre yıllara meydan okuyan bir görüntü sergiledi. Sosyal medya kullanıcıları modelin fotoğraf ve videolarının ardından şaşkınlıklarını yorumlarıyla dile getirdi.

“45 Değil, 25 Yaşında” Yorumları

Adriana Lima’nın son halini görenler ünlü modelin yaşından çok daha genç göründüğünü düşündüklerini söyledi. Paylaşımların altında “45 değil, 25 yaşında” gibi yorumlar öne çıktı.

Victoria’s Secret defilesine yaklaşık bir ay kala görüntülenen Lima’nın son hali hem hayranlarının hem magazin dünyasının ilgisini çekti. Ünlü model yıllar geçse de güzelliğiyle konuşulmaya devam ediyor.