Murat Ünalmış’ın Çocukları Seti Bastı!

Murat Ünalmış’ın Kapadokya’da süren dizi çekimleri oğulları Selim Baran ve Toprak’ın sürpriz ziyaretiyle renklendi. Ünlü oyuncu o anları sosyal medyada paylaştı.

Murat Ünalmış’ın Çocukları Seti Bastı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-09-2026 20:13

Murat Ünalmış şu sıralar Show TV’de yayınlanan “Sevdan Bir Ateş” dizisi için Kapadokya’da yoğun bir tempoyla çalışıyor. Dizide Mirza karakterini canlandıran oyuncuya bu kez sette ailesinden sürpriz bir ziyaret geldi.

Ünalmış’ın oğulları Selim Baran ve Toprak babalarının çekim yaptığı Kapadokya’daki sete giderek onu yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncu da çocuklarıyla geçirdiği bu güzel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

“Babasının Kuzuları Gelmiş”

Murat Ünalmış çocuklarıyla verdiği pozlara oldukça samimi bir not da düştü. Fotoğrafları “Babasının kuzuları gelmiş” sözleriyle paylaşan oyuncunun bu paylaşımı ailesiyle arasındaki sıcak bağı da gözler önüne serdi.

Yoğun çekim programı arasında çocuklarıyla vakit geçirmek Ünalmış için de güzel bir mola olmuş gibi görünüyor. Özellikle Kapadokya’nın eşsiz atmosferinde gerçekleşen bu aile buluşması sosyal medyada da dikkat çekti.

Ailesi Büyümeye Devam Ediyor

45 yaşındaki oyuncu 2023 yılının eylül ayında Bulgaristan kökenli Nutiye Akar ile evlenmişti. Akar’ın asıl adının Albena İlieva olduğu biliniyor.

Çift 2024 yılında ilk çocukları Selim Baran’ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Ünalmış 2026 yılının ilk günlerinde yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla ise ikinci kez baba olduğunu duyurmuştu.

Şimdi ise oyuncunun iki oğluyla birlikte verdiği bu samimi kareler ailenin keyifli anlarından birini ortaya çıkardı. Ünalmış’ın “Babasının kuzuları” notu da paylaşımın en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

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