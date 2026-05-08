Leoparlı Serenay Sarıkaya Geceye Damga Vurdu!

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin merakla beklenen 3. sezonu yayınlandı fakat gecenin yıldızı yine Serenay Sarıkaya oldu. Başarılı oyuncu, sezon kutlamasında tercih ettiği leopar desenli kombiniyle sosyal medyayı salladı. Tarzı kadar sevgilisi Mert Demir ile verdiği samimi görüntüler de dikkat çekti.

Leoparlı Kombini Göz Kamaştırdı

Netflix’in popüler yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 3. sozununun kutlamasına katılan Serenay Sarıkaya'nın tercih ettiği kombin gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu. Ünlü oyuncu, ince askılı leopar desenli mini elbisesini dantel detaylı bir sabahlık tarzı kimono ile tamamladı.

Sarıkaya’nın iddialı tarzı sosyal medyada ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar kombini oldukça cesur ve dikkat çekici bulup beğendi fakat bazıları ise “gecelik gibi” yorumları yaptı. Özellikle leopar desenli elbise ve transparan detaylar sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Kombinin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Kısa sürede sosyal medyanın gündemi haline gelen kombinin fiyatı ise duyanları oldukça şaşırttı. Ünlü bir moda markasına ait leopar desenli mini elbisenin yaklaşık 127 bin TL olduğu ve Sarıkaya'nın üzerine giydiği kimono tarzı parçanın ise 219 bin TL değerinde olduğu iddia edildi.

Kombinin toplam fiyatı sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirirken bazı takipçiler “Bir ev parası resmen” yorumları yaptı.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Serenay Sarıkaya’nın tarzı her zamanki gibi sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim oyuncunun tarzını “fazla iddialı” buldu. Diğer kesim ise Sarıkaya’nın tarzını başarıyla taşıdığını savundu.

Hem özel hayatı hem moda tercihleriyle gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya bir kez daha magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.