Bülent İnal Şaşırttı! Yeni Rolü İçin Tam 12 Kilo Verdi

Bülent İnal yeni dizisi Ömür Usta’da canlandıracağı Tunç karakteri için sıkı bir hazırlığa girdi. Ünlü oyuncu spor ve diyetle tam 12 kilo verdi.

Bülent İnal Şaşırttı! Yeni Rolü İçin Tam 12 Kilo Verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2026 21:15

Bülent İnal, yeni dizisi Ömür Usta için adeta kendini baştan aşağı değiştirdi. Son olarak Kıskanmak dizisinde savcı karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, bu kez çok farklı bir rolle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

İnal, yeni karakterine daha iyi hazırlanabilmek için bir süredir sıkı bir çalışma programı uyguluyor. Spor ve beslenmesine özen gösteren oyuncunun verdiği kilolar da dikkat çekiyor.

Yeni Rolü İçin Kolları Sıvadı

Hilal Saral’ın yönettiği, Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı Ömür Usta, yeni sezonda izleyiciyle buluşacak. Dizide Bülent İnal, Tunç isimli bir restoran işletmecisini canlandıracak. Başarılı oyuncunun yeni rolü için sadece oyunculuk anlamında değil, fiziksel olarak da hazırlık yaptığı öğrenildi.

İnal, karakterine daha iyi uyum sağlayabilmek için spor ve diyeti günlük hayatının önemli bir parçası haline getirdi. Aylar süren bu hazırlık sürecinin sonunda ise ortaya dikkat çeken bir değişim çıktı.

Tam 12 Kilo Verdi

Bülent İnal’ın bu süreçte tam 12 kilo verdiği öğrenildi. Düzenli spor yapan ve beslenmesine dikkat eden oyuncu, formunu korumak için çalışmalarına devam ediyor.

Ünlü aktör, eşi Melis İnal ile birlikte Zekeriyaköy’deki bir spor salonuna giderek spor yapıyor. Yoğun iş temposuna rağmen antrenmanlarını sürdüren İnal, kısa sürede önemli bir değişim yaşadı.

Ancak ünlü oyuncunun hedefi henüz tamamlanmış değil. İnal’ın 8 kilo daha vermeyi planladığı öğrenildi. Bu da yeni dizide izleyicilerin karşısına daha farklı bir Bülent İnal çıkacağı anlamına geliyor.

Tunç Karakteri Merak Uyandırdı

İnal’ın Tunç karakterine nasıl hayat vereceği şimdiden merak konusu. Özellikle Kıskanmak dizisindeki savcı rolünün ardından bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkacak olması dikkat çekiyor.

Yeni sezon hazırlıkları devam ederken Bülent İnal da rolü için çalışmalarını sürdürüyor. Anlaşılan o ki oyuncu, Tunç karakteriyle hem performansı hem de geçirdiği fiziksel değişimle adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

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