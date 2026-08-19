Berkay Şahin Üçüncü Kez Baba Oldu! İşte Mihre Bebek

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin üçüncü kez anne-baba oldu. Çiftin kızları Mihre bugün dünyaya gelirken doğum sonrası aile pozu da paylaşıldı.

Berkay Şahin Üçüncü Kez Baba Oldu! İşte Mihre Bebek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2026 21:03

Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin’in evinde bugün büyük bir mutluluk var. Ünlü çift, üçüncü kez anne-baba olmanın heyecanını yaşarken, ailelerine yeni katılan minik kızları Mihre’yi kucaklarına aldı.

Berkay Şahin de bu güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu. Doğumun ardından çekilen aile fotoğrafı ise kısa sürede büyük ilgi gördü.

Mihre Bebek Dünyaya Geldi

Çiftin üçüncü kızları Mihre, bugün saat 11.00’de dünyaya geldi. Böylece Berkay ve Özlem Ada Şahin’in evindeki kız çocuklarının sayısı üçe çıktı.

Mihre’nin doğumuyla birlikte ailede heyecanlı ve duygusal anlar yaşanırken, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Berkay Şahin ise kızını kucağına almanın mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Doğum sonrası çekilen aile karesi de çiftin bu özel gününü ölümsüzleştirdi.

Arya ve Zeynep Mira’nın Kardeşi Oldu

2016 yılında nikâh masasına oturan Berkay ve Özlem Ada Şahin’in daha önce Arya ve Zeynep Mira adında iki kızları olmuştu.

Mihre’nin dünyaya gelmesiyle birlikte çift, üç çocuklu bir aile oldu. Özellikle kız çocuklarının kardeş heyecanı yaşadığı bu özel gün, aile için unutulmaz anlardan biri haline geldi.

Ünlü çift, çocuklarıyla ilgili özel hayatlarını zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşsa da aile yaşamlarını genellikle kendi sınırları içinde tutmayı tercih ediyor.

Aile Pozu Dikkat Çekti

Berkay Şahin’in doğumun ardından paylaştığı aile fotoğrafı, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve iyi dilek aldı. Fotoğrafta çiftin yeni doğan kızları Mihre’ye kavuşmanın mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Böylece Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin için yepyeni bir dönem başlamış oldu. İki kızlarının ardından üçüncü çocuklarını da kucaklarına alan çift, Mihre’nin gelişiyle aile mutluluklarını bir kez daha büyüttü.

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