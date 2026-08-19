Esra Dermancıoğlu Yıllar Önce Böyleymiş! Görenler Şoke Oldu

Esra Dermancıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yine dikkatleri üzerine çekti. Eğlenceli videoları ve kendine has tavrıyla sık sık gündeme gelen 57 yaşındaki oyuncu, bu kez takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Dermancıoğlu, gençlik döneminden bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaşınca sosyal medya adeta hareketlendi. Ünlü oyuncunun fotoğrafa yalnızca “30’lar” notunu düşmesi ise merakı daha da artırdı.

Gençlik Fotoğrafını Paylaştı

Esra Dermancıoğlu’nun paylaştığı kare, oyuncunun 30’lu yaşlarındaki halini gözler önüne serdi. Fotoğrafı gören takipçilerinin bir kısmı gençlik görüntüsünü ilk bakışta tanımakta zorlandı.

Bugün kendine özgü tarzı ve enerjisiyle tanınan Dermancıoğlu’nun yıllar önceki görüntüsü, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Takipçileri fotoğrafın altına yorum yağdırırken, oyuncunun gençlik haline dair şaşkınlıklarını da dile getirdi.

Ünlü oyuncunun geçmişten böyle bir kareyi paylaşması, hayranları için de küçük bir nostalji sürprizi oldu.

Mukaddes Karakteriyle Hafızalara Kazındı

Esra Dermancıoğlu denince birçok kişinin aklına ilk olarak “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisindeki Mukaddes karakteri geliyor. Başarılı oyuncu, bu rolle geniş bir hayran kitlesine ulaştı ve karakteriyle uzun süre hafızalardan silinmedi.

Dermancıoğlu daha sonra “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” ve “Bir Zamanlar Çukurova” gibi sevilen yapımlarda da rol aldı. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyada paylaştığı eğlenceli içeriklerle de dikkat çekmeye devam ediyor.

17 Kilo Vermişti

Esra Dermancıoğlu son dönemde verdiği kilolarla da gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklamada tam 17 kilo verdiğini söylemişti.

Kilo verme sürecini anlatırken, saat 17.00’den sonra yemek yemeyi bıraktığını ve yalnızca diyet yaptığını belirtmişti.

Şimdi ise Dermancıoğlu’nun gençlik fotoğrafı konuşuluyor. “30’lar” notuyla paylaştığı kare, takipçilerine hem nostalji yaşattı hem de “Yıllar gerçekten geçmiş” dedirtti.