Esra Dermancıoğlu Yıllar Önce Böyleymiş! Görenler Şoke Oldu

Esra Dermancıoğlu 30’lu yaşlarından bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncunun yıllar önceki hali takipçilerini şaşkına çevirdi.

Esra Dermancıoğlu Yıllar Önce Böyleymiş! Görenler Şoke Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2026 20:57

Esra Dermancıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yine dikkatleri üzerine çekti. Eğlenceli videoları ve kendine has tavrıyla sık sık gündeme gelen 57 yaşındaki oyuncu, bu kez takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Dermancıoğlu, gençlik döneminden bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaşınca sosyal medya adeta hareketlendi. Ünlü oyuncunun fotoğrafa yalnızca “30’lar” notunu düşmesi ise merakı daha da artırdı.

Gençlik Fotoğrafını Paylaştı

Esra Dermancıoğlu’nun paylaştığı kare, oyuncunun 30’lu yaşlarındaki halini gözler önüne serdi. Fotoğrafı gören takipçilerinin bir kısmı gençlik görüntüsünü ilk bakışta tanımakta zorlandı.

Bugün kendine özgü tarzı ve enerjisiyle tanınan Dermancıoğlu’nun yıllar önceki görüntüsü, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Takipçileri fotoğrafın altına yorum yağdırırken, oyuncunun gençlik haline dair şaşkınlıklarını da dile getirdi.

Ünlü oyuncunun geçmişten böyle bir kareyi paylaşması, hayranları için de küçük bir nostalji sürprizi oldu.

Mukaddes Karakteriyle Hafızalara Kazındı

Esra Dermancıoğlu denince birçok kişinin aklına ilk olarak “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisindeki Mukaddes karakteri geliyor. Başarılı oyuncu, bu rolle geniş bir hayran kitlesine ulaştı ve karakteriyle uzun süre hafızalardan silinmedi.

Dermancıoğlu daha sonra “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” ve “Bir Zamanlar Çukurova” gibi sevilen yapımlarda da rol aldı. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyada paylaştığı eğlenceli içeriklerle de dikkat çekmeye devam ediyor.

17 Kilo Vermişti

Esra Dermancıoğlu son dönemde verdiği kilolarla da gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklamada tam 17 kilo verdiğini söylemişti.

Kilo verme sürecini anlatırken, saat 17.00’den sonra yemek yemeyi bıraktığını ve yalnızca diyet yaptığını belirtmişti.

Şimdi ise Dermancıoğlu’nun gençlik fotoğrafı konuşuluyor. “30’lar” notuyla paylaştığı kare, takipçilerine hem nostalji yaşattı hem de “Yıllar gerçekten geçmiş” dedirtti.

Benzer Haberler
Hilmi Cem Evlendi! Damada Öyle Bir Şaka Yaptılar ki... Hilmi Cem Evlendi! Damada Öyle Bir Şaka Yaptılar ki...
Bülent İnal Şaşırttı! Yeni Rolü İçin Tam 12 Kilo Verdi Bülent İnal Şaşırttı! Yeni Rolü İçin Tam 12 Kilo Verdi
Birce Akalay Havuzda Coştu! Köpeğiyle Eğlencesi Dikkat Çekti Birce Akalay Havuzda Coştu! Köpeğiyle Eğlencesi Dikkat Çekti
Berkay Şahin Üçüncü Kez Baba Oldu! İşte Mihre Bebek Berkay Şahin Üçüncü Kez Baba Oldu! İşte Mihre Bebek
Survivor Şampiyonu Hilmi Cem Evleniyor! Gelini Böyle Aldı Survivor Şampiyonu Hilmi Cem Evleniyor! Gelini Böyle Aldı
Hülya Avşar’dan Vlahovic’e Olay Sözler: “Çok Yakışıklı!” Hülya Avşar’dan Vlahovic’e Olay Sözler: “Çok Yakışıklı!”
ÇOK OKUNANLAR
Devrim Yakut Bodrum Ortakent'te Yorgunluk Atıyor! Plajda Görüntülendi
  • 17-08-2026 09:11

Devrim Yakut Bodrum Ortakent'te Yorgunluk Atıyor! Plajda Görüntülendi

Zeynep Atılgan'dan Sevgilisi Ali Öner'e Romantik Jest!
  • 18-08-2026 15:52

Zeynep Atılgan'dan Sevgilisi Ali Öner'e Romantik Jest! "İyi Ki Doğdun Sevgilim"

Hande Erçel’den Olay Poz! Beyaz Elbisesiyle Büyüledi
  • 18-08-2026 23:43

Hande Erçel’den Olay Poz! Beyaz Elbisesiyle Büyüledi

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor
  • 14-08-2026 10:35

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!
  • 13-08-2026 13:30

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!