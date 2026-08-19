Birce Akalay Havuzda Coştu! Köpeğiyle Eğlencesi Dikkat Çekti

Birce Akalay tatilinden yeni kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun köpeğiyle havuzda geçirdiği eğlenceli anlar dikkat çekti.

Birce Akalay Havuzda Coştu! Köpeğiyle Eğlencesi Dikkat Çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2026 21:10

Birce Akalay, yaz tatilinin tadını çıkarmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, tatilinden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor. Bu kez de havuz başında çektiği eğlenceli görüntülerle takipçilerinin karşısına çıktı.

Akalay’ın paylaşımında en çok dikkat çeken detay ise sevimli köpeğiyle geçirdiği keyifli anlardı. Havuzda birlikte oynayan ikilinin neşeli halleri, takipçilerin de yüzünü güldürdü.

Tatilin Tadını Çıkarıyor

Yoğun çalışma temposuna kısa bir mola veren Birce Akalay, bir süredir tatilde. Yaz günlerini bol bol dinlenerek ve eğlenerek geçiren oyuncu, bu anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Daha önce tatilinden farklı kareler yayınlayan Akalay, bu kez rotasını havuza çevirdi. Güneşli havanın ve tatilin keyfini çıkaran ünlü oyuncunun oldukça neşeli olduğu görüldü. Akalay’ın doğal ve samimi paylaşımları, takipçilerinden de ilgi görmeye devam ediyor.

Havuzda Köpeğiyle Oynadı

Bu paylaşımın başrolünde yalnızca Birce Akalay yoktu. Oyuncunun köpeği de havuz keyfinde ona eşlik etti.

Akalay, köpeğiyle birlikte havuzda oynadığı anları kameraya aldı. Ortaya çıkan görüntülerde ikilinin oldukça eğlendiği görüldü. Özellikle köpeğinin havuzdaki neşeli halleri paylaşımı daha da renkli hale getirdi. Ünlü oyuncu, özel anlarını takipçileriyle paylaşırken oldukça doğal görüntüler vermesiyle de dikkat çekti.

Aşk Hayatıyla da Gündemde

Birce Akalay, tatil paylaşımlarının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. Oyuncunun meslektaşı Hakan Kurtaş ile yaşadığı aşk da uzun süredir merak konusu.

Ancak Akalay bu kez aşk hayatından ziyade tatil keyfiyle gündemde. Köpeğiyle havuzda geçirdiği eğlenceli anları paylaşan oyuncu, yazın tadını doyasıya çıkardığını bir kez daha göstermiş oldu.

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