Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan haber var!

Hakan Özoğuz, 11 Ağustos'ta Twitter hesabından "Daha önce de paylaşmış olduğum rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar" mesajını paylaşmıştı. Lenfoma (lenf kanseri) tedavisi nedeniyle bir süredir Athena'nın bazı konserlerine katılmayan müzisyen, en son grubun 9 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da verdiği konserde sahneye çıkmış, kilo verdiği dikkatlerden kaçmamıştı.



Lenf kanserine yakalandığı ortaya çıkan ve sağlık durumu merak konusu olan ünlü gitarist, sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama daha yaptı.



"TEDAVİ SÜRECİ İYİ GEÇİYOR"

Özoğuz, "Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.