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Latin Amerika’dan sonra Türkiye’de

Show TV’nin yapımını Yeşil Yapım’ın üstlendiği yeni günlük dizisi “Yeşil Vadi’nin Kızı” yakında seyirciyle buluşuyor.

Latin Amerika’dan sonra Türkiye’de
Yayın Tarihi : 2023-06-20 13:18

Latin Amerika’dan sonra Türkiye’de Yeşil Yapım Özkan İpek’in geçen yıl çektiği “Yeşil Vadi’nin kızı adlı günlük dizi Latin ve Güney Amerika’da bir çok televizyon kanalında yayınlanıyordu. Günlük dizi 3 Temmuz’dan itibaren hafta iç her gün Show TV’de yayınlanacak ve izleyicileri duygudan duyguya sürükleyecek. Melissa Çelik (Beren Gökyıldız) isimli, daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğunun hayat serüvenini konu alıyor.

Yurtdışında reyting rekorları kırıyor Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin senaryosunu Özge Aras ve ekibi kaleme alıyor. Büyük ilgi gören dizinin yönetmen koltuğunda da Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu oturuyor. Başrolünde genç kuşağın en başarılı çocuk oyuncusu Beren Gökyıldız’ın olduğu dizide Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Ece Gürer ve Aslı Saçar gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.

 

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