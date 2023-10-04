Lahana sarması yaparken deneyin sarma asla sert kalmıyor ve çok iyi pişiyor

Lahana sarması, Türk mutfağından ve birçok Orta Doğu ülkesinin mutfaklarından tanınan asırlık bir yemektir. Lahana sarması, beyaz lahana yapraklarının içine genellikle pirinç, kıyma (genellikle dana veya kuzu eti), soğan, baharatlar ve bazen de diğer sebzelerle hazırlanan bir iç harcın sarılmasıyla yapılır. Hazırlanan sarmalar, genellikle tencere veya güveçte pişirilir. Ancak bazı zamanlar lahana sarması sert olur ve çok çabuk dağılır. Şimdi sizlerle lahana sarması yaparken bilinmesi gereken 5 önemli püf noktasını sizlerle paylaşacağız.

Gercekgundem.com'da paylaşılan bir habere göre, lahana sarması pişirilirken dikkat edilmesi gereken 5 püf nokta açıklandı. Doğru lahanayı seçmek, lahanayı haşlamak, iç harcı hazırlamak, sarma ve pişirme gibi aşamalarına özen göstermek gerekiyor.

1. Doğru Lahanayı Seçin

Lahana sarması yaparken kullanacağınız lahananın taze ve iri yapraklı olmasına dikkat edin. Yaprakları ince ve gevşek olan lahanalar, sarmanın içinde dağılabilir. Ayrıca, lahananın yaprakları kalın ve sertse, sarma pişerken yumuşamayabilir.

2. Lahanayı Haşlayın

Lahanaları sarmadan önce haşlamak, sarma yapımını kolaylaştıracaktır. Lahanaları kaynar suya atın ve 5-7 dakika kadar haşlayın. Daha sonra, soğuk suya batırarak lahanaların yumuşamasını sağlayın.

3. İç Harcı Hazırlayın

Lahana sarması iç harcı, genellikle pirinç, kıyma, soğan, domates ve baharatlarla hazırlanır. İç harcı hazırlarken, malzemeleri ince doğrayın ve iyice karıştırın. Bu sayede, sarmalarınızın içi daha lezzetli olacaktır.

4. Sarma Yaparken Dikkat Edin

Lahana sarması yaparken, lahana yaprağının büyük kısmına iç harçtan koyun ve kenarlarını içe doğru katlayarak sarın. Sarmaları tencereye dizmeden önce, üzerine domates dilimleri yerleştirin. Bu sayede, sarmalarınız daha lezzetli ve güzel görünecektir.

5. Yavaş Pişirin

Sarmaları tencereye dizdikten sonra, üzerine su ekleyin ve yavaş ateşte pişirin. Lahana sarması pişerken, suyunu çekecek ve sarmalar yumuşayacaktır. Ayrıca, pişirme işlemi sırasında sarmaların dağılmaması için tencerenin kapağını açmayın.

Ev usulü lahana sarması yapmak için aşağıdaki tarifi deneyebilirsiniz. Bu tarif, geleneksel Türk mutfağına uygun bir şekilde hazırlanmıştır. İşte ev usulü lahana sarması tarifi:

Malzemeler:

1 büyük lahana

1 su bardağı pirinç

1 soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)

1 su bardağı sıcak su

Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)

Yarım demet dereotu (ince doğranmış)

1 limon suyu

Yapılışı:

Lahananın Hazırlanması:

Büyük bir tencereye su ekleyin ve kaynamaya bırakın. Lahana başını alta gelecek şekilde suya koyun ve kaynar suyun içinde 5-6 dakika kadar haşlayın. Ardından lahanayı sudan çıkarın ve soğuk suyla durulayarak yaprakları ayırın. Sert kısımlarını kesip kenara alın.

İç Harcın Hazırlanması:

Bir tavada sıvı yağı ısıtın. İnce doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Salçaları ekleyip kavurmaya devam edin. Salçaların kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurmak önemlidir.

Yıkanmış pirinci ekleyin ve pirinçler şeffaflaşana kadar kavurun.

İçine isteğe bağlı baharatları da ekleyin (tuz, karabiber, pul biber).

Sıcak suyu ekleyip karıştırın. Pirinçler suyunu çekip yumuşayana kadar pişirin.

Pişen iç harcı ocaktan alın, ince doğranmış maydanoz ve dereotunu ekleyip karıştırın. Limon suyunu da sıkarak karıştırın.

Lahanaların Sarılması:

Her bir lahana yaprağının ortasına hazırladığınız iç harçtan biraz koyun.

Yaprakları sağa ve sola doğru kapatın, sonra rulo şeklinde sıkıca sarın. Dilerseniz uç kısımlarını içe doğru katlayarak da sarabilirsiniz.

Sarmaların Pişirilmesi:

Tencerenin tabanına sarmaları sıralayarak yerleştirin.

Üzerine bir tabak koyarak sarmaların açılmasını önleyebilirsiniz.

Üzerine sıcak su ekleyin, tuz ve biraz sıvı yağ serpin.

Tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin (yaklaşık 30-40 dakika).

Servis:

Lahana sarmalarını servis tabağına alın. İsterseniz yoğurt ile servis yapabilirsiniz.

Kaynak: Gercekgundem.com Derleme: Gecce.com.tr - Tarık Aksu

