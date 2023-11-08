La Nina Kışı ne zaman başlayacak?

Türkiye, La Nina'nın getireceği şiddetli kış koşullarına hazır mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporlarına göre, soğuk ve karlı günler kapımızda. Uzmanlar, beklenen La Nina kışının etkileri konusunda uyarıyor.Geçtiğimiz sıcak yaz aylarının ardından, ülke genelinde hissedilen serinlemelerin ardında bu büyük doğa olayının etkileri yatıyor. İşte vatandaşların bilmesi gerekenler...

Küresel çapta etkileriyle bilinen La Nina olayı, Türkiye'de de soğuk hava dalgaları şeklinde kendini gösterecek. 2023 yazının rekor sıcaklıklarının ardından gelen kasım ayı, soğuk havaların müjdecisi oldu.

Uzmanlardan Kış Hazırlığı Çağrısı

La Nina kışı yaklaşırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri vatandaşları bu soğuk döneme karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor. Soğuk hava dalgalarının ülkemizdeki etkisi altında kalacak bölgeler için özellikle dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

La Nina Kışının Anlamı ve Etkileri

La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bölgelerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki düşüşler sonucu ortaya çıkan, periyodik bir iklim fenomeni. Bu durum, atmosferdeki rüzgar ve yağış kalıplarını etkileyerek, genellikle kış aylarında bazı bölgelerde şiddetli soğuklar ve yoğun kar yağışlarına yol açabiliyor.

La Nina Ne Zaman Türkiye'yi Etkileyecek?

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, La Nina'nın soğukları yakın zamanda ülkemizi etkisi altına alacak. Özellikle kuzey bölgelerde hissedilecek soğukların, mevsim normallerinin altına düşerek yaşam koşullarını zorlayacağı öngörülüyor.

Türkiye, dünya genelindeki pek çok ülke gibi La Nina'nın etkilerine hazırlanıyor. Vatandaşlara, olası soğuk hava şartlarına karşı tedbirlerini alması konusunda çağrılar yapılıyor. Bu dönemde, özellikle yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere, tüm vatandaşların sağlık ve güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tutmaları gerekiyor.