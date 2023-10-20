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KYK yurdundaki insani şartlar öğrencileri isyan noktasına getirdi

Bursa'da eğitim alan öğrenciler, KYK yurdunda yaşadıkları sorunları protesto ederek seslerini duyurdu. Odada kalan öğrenci sayısının 4'ten 6'ya çıkarılması bardağı taşıran son damla oldu ve öğrenciler sloganlar atarak durumu protesto etti.

KYK yurdundaki insani şartlar öğrencileri isyan noktasına getirdi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 14:12

Bursa'da Süleyman Çelebi Erkek KYK Yurdu önünde toplanan öğrenciler, yemeklerin kalitesiz olmasını ve odaların 4 kişiden 6 kişiye çıkarılmasını protesto etti. Öğrenciler, yurt önünde, 'yönetim istifa' sloganları attı.

Bursa'da eğitim gören öğrenciler, kaldıkları Süleyman Çelebi Erkek KYK Yurdu'nda yaşadıkları olumsuz koşullara karşı bir araya geldi. Özellikle yemeklerin kalitesizliği ve odaların 4 kişiden 6 kişiye çıkarılması öğrencileri isyan ettirdi.

KYK yurdu önünde toplanan öğrenciler, yemeklerin kalitesiz oluşunu protesto etmek için bir araya geldi. Sağlıklarını tehdit eden bu duruma karşı öfkeli olan öğrenciler, "Yönetim istifa" sloganları atarak seslerini duyurmaya çalıştılar. Yemeklerin kalitesizliği nedeniyle öğrencilerin beslenme sorunları yaşadığı belirtiliyor.

Ayrıca, öğrenciler odaların 4 kişiden 6 kişiye çıkarılmasına da tepki gösterdi. Bu durumun öğrencilerin yaşam konforunu olumsuz etkilediğini ifade eden protestocular, KYK yönetimini değişiklikleri gözden geçirmeye çağırdılar. Odaların kalabalıklaştırılmasının öğrenciler arasında gerginliğe yol açtığı ve öğrenciler arasında sağlıksız bir ortam yarattığı belirtiliyor.

Protesto sırasında polis olay yerine gelerek durumu kontrol altına aldı ve öğrencilerin dağılmasını sağladı. Olayın şiddetsiz bir şekilde sona ermesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Bursa'da KYK yurdunda yaşanan bu protesto, öğrencilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve kalitesiz yemek sorununun çözülmesi için yapılan çağrılara dikkat çekti. Öğrenciler, yetkililerden bu konularda acil adımlar atılmasını bekliyor.

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