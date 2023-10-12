KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır?

KYK burs ve kredi başvuruları, öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Nihayet Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi açıklama yapılarak 2023-2024 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvurularının e-Devlet platformu üzerinden başladığı duyuruldu.

Milyonlarca öğrenci için büyük bir fırsat olan KYK burs ve kredi başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapmaları ve ilgili bölümden KYK burs ve kredi başvurusu yapmaları gerekiyor. Başvuru esnasında istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız önem taşımaktadır.

KYK Burslarından Kimler Faydalanabilir?

KYK burs ve kredileri, üniversite ve yüksekokul öğrencileri başta olmak üzere birçok öğrenciye hitap etmektedir. Başvuru koşulları ve kimlerin bu burslardan faydalanabileceği detaylarına e-Devlet platformu üzerinden ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

KYK burs ve kredileri, üniversite öğrencilerine eğitim hayatları boyunca maddi destek sağlamak amacıyla verilmektedir. KYK burslarından yararlanabilecek öğrenci grupları şu şekildedir:

Ön Lisans Öğrencileri: İki yıllık önlisans programlarındaki öğrenciler burs ya da kredi başvurusu yapabilirler. Lisans Öğrencileri: Dört yıllık lisans programlarında eğitim gören öğrenciler başvurabilirler. Dikey Geçiş Sınavı ile Yatay Geçiş Yapan Öğrenciler: İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yaptıran öğrencilere, intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez. Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri: Master ve doktora programlarında eğitim gören öğrencilere, hazırlık sınıfında burs verilmez. ÖSYM İlk 100 Öğrenciler: ÖSYM sınav sonucunda, ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrencilere özel burs imkanı tanınır. Amatör Milli Sporcular: KYK'nın Kurum Kuruluş Kanunu gereği ve Yönetim Kurulu'nun belirlediği kıstaslara göre, amatör milli sporcu olan öğrencilere özel burs imkanı sağlanır.

Unutulmamalıdır ki bir öğrenci aynı anda hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz. Öğrencilerin hangi destekten faydalanabileceklerine ilişkin detaylı bilgilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirler.

Burs Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

KYK burs ve kredi başvurularının sonuçlanmasının ardından burs ödemeleri belirlenen tarihlerde öğrencilerin banka hesaplarına yatırılacak. Ödeme tarihleri ve detaylarına KYK'nın resmi internet sitesinden ve e-Devlet platformundan erişim sağlanabilir.

Öğrencilerin bu fırsatı değerlendirerek eğitim hayatlarına katkı sağlamaları ve ekonomik olarak daha rahat bir öğrencilik süreci geçirmeleri temenni edilmektedir.

Milyonlarca öğrenci, KYK burs ve kredi başvurularını büyük bir heyecanla bekliyordu. Nihayet, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi duyurusuyla bu bekleyiş son buldu. 2023 yılı için KYK burs ve kredi başvuruları 12-19 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek.

KYK Burs ve Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

KYK burs ve kredi başvuruları her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet platformu üzerinden yapılacak. Başvuru için e-Devlet şifresi gerekmektedir. Şifresi olmayan öğrenciler, en yakın PTT şubesinden şifre alabilirler. Ayrıca, internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı gibi diğer e-Devlet giriş yöntemleriyle de başvuru yapılabilmektedir.

Başvurular esnasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitimle ilgili bazı bilgiler talep edilmektedir. Bu bilgiler, farklı kamu kurumları tarafından sağlanan verilerle karşılaştırılıp teyit edilir. Bu değerlendirme sonucunda, bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen sayıda öğrenciye burs tahsis edilirken, şartları uygun diğer öğrencilere de öğrenim kredisi sağlanacaktır.

Öğrencilere, başvuru süreçlerini dikkatli bir şekilde takip etmeleri ve gerekli bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmaları önerilmektedir. Böylece, eğitim hayatlarına katkı sunacak bu fırsattan en iyi şekilde yararlanabilirler.

2023 KYK Burs Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen KYK burs ve kredilerinin ödeme tarihleri, öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. İlk defa burs veya kredi alacak öğrencilere ödeme süreçleri şu şekilde işliyor:

Öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başından itibaren, normal öğrenim süreleri boyunca burs ve kredi ödemeleri yapılmaktadır. Bu öğrencilere yapılan ödemeler, T.C. kimlik numaralarının son rakamlarına göre belirlenir. Her ayın 6'sı ile 10'u arasında ödeme alabilmek için T.C. kimlik numaranızın son rakamı oldukça önemlidir.

KYK burs ve kredisi alacak öğrenciler, hangi Ziraat Bankası şubesinden ödemelerini alacaklarını öğrenmek için internet üzerinden kendilerine verilen şifrelerle sorgulama yapabilirler. Öğrenciler, aynı zamanda ödemelerini almak için bankamatik kartlarını da belirtilen Ziraat Bankası şubelerinden temin edebilirler.

Bu tür ödemeler, öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla sunulmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin ödeme tarihlerini yakından takip etmeleri ve gerekli evrakları zamanında tamamlamaları önem taşımaktadır.

Öncelikli Olarak Burs Alacak Öğrenciler

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), belli şartlara sahip öğrencilere burs verme konusunda öncelik tanımaktadır. Bu öncelikli öğrenci grupları ve tanımlamaları aşağıda belirtilmiştir:

Şehit Çocukları: Şehidin evlatlarına burs verilme önceliği bulunmaktadır. Eğer şehit bekar ise bu hak, şehidin bekar kardeşi için de geçerlidir. Gazi Çocukları: Gazinin evlatlarına burs verilme önceliği tanınmaktadır. Eğer gazi bekar ise bu hakkı bizzat kendisi de kullanabilir. Engelli Öğrenciler: Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engellilik oranına sahip olduğu tespit edilen öğrencilere burs verilme önceliği bulunmaktadır. Yetim Öğrenciler: Hem annesi hem de babası vefat etmiş olan öğrencilere burs verilme önceliği tanınmaktadır. Yetiştirme Yurtlarında Barınanlar: Lise ve dengi eğitimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlamış olan öğrencilere burs verilme önceliği bulunmaktadır. Darüşşafaka Lisesi Mezunları: Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlamış olan öğrencilere burs verilme önceliği tanınmaktadır. Amatör Milli Sporcular: Amatör olarak milli sporcu olan öğrencilere burs verilme önceliği bulunmaktadır.

Bu öğrenci grupları, KYK burslarından öncelikli olarak faydalanabilirler. Ancak öncelik hakkının, burs alabilme garantisi anlamına gelmediğini belirtmek gerekir. Başvurular sırasında, öğrencinin bu kriterlere uygun olup olmadığına dair belgelerin ibrazı istenebilir.

KYK Bursu Neden Kesilir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı burslar, belirli kriterlerle öğrencilere verilmektedir. Ancak bazı durumlarda bu bursların kesilmesi söz konusu olabilir. KYK bursunun kesilme sebepleri şunlardır:

Başarısızlık: Öğrencinin genel akademik başarısızlık göstermesi bursunun kesilmesine neden olabilir. Öğretim Kurumundan Ayrılma: Öğrencinin okuduğu kurumdan ayrılması, bursunun sonlandırılmasına yol açar. Disiplin Cezası Alma: Öğrencinin okulundan çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alması durumunda bursu kesilir. Öğretim Aktivitesinde Bulunmama: Öğrencinin bir dönem ders kaydı yaptırmaması, kayıt dondurma, izin alma veya vazgeçme gibi nedenlerle eğitim aktivitesinde bulunmaması bursunun kesilmesine yol açabilir. Öğretim Kurumunun Kapatılması: Eğitim aldığı kurumun kapatılması durumunda burs kesilir. Yurttan Cezalı Duruma Düşme: Bakanlığa bağlı yurtlardan süresiz çıkarma cezası alma durumu bursun sonlanmasına sebep olabilir. Kesin Hükümle Mahkûm Olma: Öğrencinin bir suçtan kesin hükümle mahkûm olması bursunun kesilmesine neden olur.

Öğrencinin bu durumlardan birine düşmesi, bursunun sonlandırılmasına yol açabilir. Ancak bu durumlar bursun kesilmesi için genel sebeplerdir ve her öğrenci için bireysel olarak değerlendirme yapılabilir.