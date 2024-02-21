Kuvvetli Bir Alkış’ın fragmanı oldukça ses getirdi

Berkun Oya imzalı yeni mini dizi Kuvvetli Bir Alkış’ın resmi fragmanını paylaştı. Başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman ve Cihat Süvarioğlu’nu buluşturan; yaşama, evliliğe ve ebeveynliğe dair alışılmışın dışında bir perspektif sunan mini dizi, 29 Şubat’ta yayına girecek.

Kuvvetli Bir Alkış’ın fragmanı oldukça ses getirdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-02-2024 14:11

Usta senarist Berkun Oya'nın imzasını taşıyan ve başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı yeni mini dizi "Kuvvetli Bir Alkış", izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi, yaşama, evliliğe ve ebeveynliğe dair alışılmışın dışında bir perspektif sunarak dikkat çekiyor.

29 Şubat'ta yayınlanacak olan diziye dair heyecan dorukta! Dizinin resmi fragmanı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı ve fragman kısa sürede büyük ilgi gördü. Fragmanda, dizinin sürükleyici atmosferi ve karakterlerin yaşadığı duygusal deneyimler öne çıkıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, "Kuvvetli Bir Alkış"ı heyecanla beklediklerini dile getiriyor. Dizinin farklı ve etkileyici hikayesi ile izleyicilere sürprizlerle dolu bir deneyim sunması bekleniyor.

Haberin Videosu : Kuvvetli Bir Alkış fragman
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