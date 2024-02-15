Kuvvetli Bir Alkış dizisinde ilk görüntüler yayınlandı!

Netflix, Berkun Oya imzalı Kuvvetli Bir Alkış’tan yeni bir video paylaştı. Başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman ve Cihat Süvarioğlu’na yer veren mini dizinin yapımını Krek Film üstleniyor.

Kuvvetli Bir Alkış dizisinde ilk görüntüler yayınlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-02-2024 11:31

Berkun Oya’nın heyecanla beklenen yeni mini dizisi, bir çekirdek ailenin oluşumunu ve on yıllara yayılan yolculuğunu, birbirleriyle ve onları çevreleyen toplumla çatışmalarını kendine özgü bir evren yaratarak anlatıyor. 

Alışılmış çekirdek aile tanımının tüm gerekliliklerini tamamlayarak mutlu sona ulaşmış gibi görünen Zeynep (Aslıhan Gürbüz) ve Mehmet (Fatih Artman) çifti, henüz portakalda vitamin olduğu zamanlara güçlü bir özlemle bağlı olan ve varoluşun doğasını sorgulayan çocukları Metin (Cihat Süvarioğlu)’in aralarına katılmasıyla birlikte bu sıra dışı hikayenin temelini oluşturuyor. Çarpıcı bir gerçekçilikle örülmüş ve sıra dışı bir mizahla desteklenen bu tasvir, özgün anlatımıyla izleyiciyi bir kez daha etkilemeye hazırlanıyor.

Kuvvetli Bir Alkış, 29 Şubat’ta Netflix’te. 

Haberin Videosu : Kuvvetli Bir Alkış | Resmi Klip
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