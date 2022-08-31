'Kusursuz Kiracı'dan çok konuşulacak yeni afiş!

Afiş, dizinin başrol oyuncuları Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü’nün yeni sezonun en beğenilen çifti olacağının sinyalini veriyor.

Afiş ile beraber, başarılı ikili proje için çok heyecanlı olduklarını ve neden bu projede yer almak istediklerini de açıkladılar.

Dilan Çiçek Deniz: “Çok farklı bir iş, çok güçlü bir oyuncu kadrosu var. Daha önce ekranlarda görmeye alışkın olmadığımız bir yapım oldu.” derken, Serkay Tütüncü ise: “Hikayenin en çok kargaşasından etkilendim, olaylar bitmiyor. Birinci bölümün finaline geldiğimde, hemen ikinci bölümü okuma isteği uyanmıştı bende. Umarım izleyici de benimle aynı heyecanı paylaşır.” dedi.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve yazar Nermin Yıldırım’a ait “Ev” romanındaki “Evi Yak” öyküsünden hareketle kaleme alınan “Kusursuz Kiracı”, Dilan Çiçek Deniz’in hayat verdiği ana karakterin yeni taşındığı apartmandaki gizemli olayları konu alıyor, bulmaca gibi bölümleriyle izleyenleri ekrana kilitliyor.

Konusuyla fark yaratan “Kusursuz Kiracı”, her salı saat 20:00’de FOX’ta.