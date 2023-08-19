"Kusursuz" dizisi ikinci kez iptal oldu

İki yıl önce çekimlere başlamak üzereyken iptal edilen "Kusursuz" adlı dizi, aynı talihsizliği ikinci kez yaşadı. Dizinin blutv'nin yeni içerikleri arasında yer alacağı duyurulmuş ve başrolünde Tolga Sarıtaş, Melisa Şenolsun, Ali Gözüşirin, Onur Durmaz ve Ece Yüksel gibi isimlerin olduğu bir kadro ile anlaşılmıştı. Ender Mıhlar'ın yöneteceği "Kusursuz"un senaryosunu ise ünlü dizi yazarı Kerem Deren ile Çisil Hazal Tenim birlikte yazıyordu. Ancak, BluTV'nin Rusya ile ortak yapımı olan bu dizi projesi iptal edildi.

Rus yapım ekibi ve Rus oyuncular arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların ardından, projeden tamamen vazgeçildiği biliniyor. Dizi, daha önce de 2 yıl önce Cem Karcı'nın yönetmenliğinde çekilmek üzere planlanmış ve Aybüke Pusat, Büşra Develi, Furkan Andıç ve Sercan Badur gibi isimler kadroya dahil edilmişti. Ancak çekimlere kısa bir süre kala dizi rafa kaldırılmıştı. Şimdi ise "Kusursuz" adlı dizi, ikinci defa iptal edilmiş durumda.