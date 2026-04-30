Kuşum Aydın Sosyal Medyada Patladı: "Utanmasalar Küfür Edecekler!"

Kuşum Aydın estetik sonrası gelen eleştirilere isyan etti! "Bakma o zaman" diyen ünlü şarkıcı, sosyal medyadaki "sakız" ve "görüntü" yorumlarına sert çıktı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-04-2026 11:30

Türk müziğinin renkli simalarından Kuşum Aydın (Aydın Uğurlular), geçtiğimiz yıllarda yaptırdığı hatalı estetik müdahalelerin izlerini silmek için bir kez daha bıçak altına yatmış ve yüz gerdirme operasyonu geçirmişti. Değişimiyle sık sık gündeme gelen ünlü sanatçı, bu kez sosyal medyada kendisine yöneltilen "çekim kalitesi" ve "sakız" eleştirilerine adeta ateş püskürdü.

"Bilinçsiz Estetik Pişmanlıktır"

Geçmişte yaptırdığı dolguların yüzünde oluşturduğu deformasyon nedeniyle zor günler geçiren Aydın, yaşadıklarını saklamayarak gençlere her fırsatta ibretlik bir ders veriyor. Özellikle genç nesli bilinçsiz müdahaleler konusunda uyaran sanatçı, geçirdiği son operasyonun ardından yeni halini sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

"Utanmasalar Küfür Edecekler"

Son paylaşımlarının altına gelen teknik eleştiriler ve üslup bozuklukları Kuşum Aydın’ı çileden çıkardı. Videolarındaki görüntü kalitesinden ağzındaki sakıza kadar her detayına laf edilen sanatçı, sosyal medya hesabından şu sert yanıtı verdi:

“Neymiş efendim ağzımda sakız varmış, ne yapayım unuttum. Ağzımda sakızı unutmuşum. Utanmasalar küfür edecekler. Seyretmeyin gerçekten, delirmiş bazıları. Neymiş, kol oynatarak çekiyormuşum, titriyormuş görüntüler… Bakma o zaman, benden bu kadar.”

"Seyretmeyin Gerçekten!"

Eleştiri sınırını aşan yorumlar karşısında "delirmiş bazıları" ifadesini kullanan Aydın, beğenmeyenlerin kendisini takip etmemesi gerektiğini vurguladı. Operasyon sonrası iyileşme sürecini ve yeni imajını heyecanla paylaşırken maruz kaldığı bu tutum, sanatçının takipçilerini de ikiye böldü.

Benzer Haberler
Survivor’da Büyük Skandal: Kurgu Hatası Ağır Küfrü Yayına Taşıdı! Survivor’da Büyük Skandal: Kurgu Hatası Ağır Küfrü Yayına Taşıdı!
Edis Görgülü’nün Yeni Tarzı Sosyal Medyayı Salladı: Edis Görgülü’nün Yeni Tarzı Sosyal Medyayı Salladı: "Nolur Alışın"
Devrim Özkan’ın Yeni Aşkı Fransız Voleybolcu mu? Aynı Kareler Ele Verdi! Devrim Özkan’ın Yeni Aşkı Fransız Voleybolcu mu? Aynı Kareler Ele Verdi!
Aleyna Tilki Sözlerine Açıklık Getirdi: Aleyna Tilki Sözlerine Açıklık Getirdi: "Söylediklerim Çarpıtıldı"
Müge Anlı da Hayrete Düşüren Olay: Dinleyenlerin Ağzı Açık Kaldı Müge Anlı da Hayrete Düşüren Olay: Dinleyenlerin Ağzı Açık Kaldı
Canlı Yayında Sinir Krizi: Dilan Polat'tan Engin Polat'a Çok Sert Sözler Canlı Yayında Sinir Krizi: Dilan Polat'tan Engin Polat'a Çok Sert Sözler
ÇOK OKUNANLAR
Hande Yener Savcı Karşısında:
  • 24-04-2026 14:06

Hande Yener Savcı Karşısında: "Görüntüler Birleştirilerek Algı Oluşturulmuş"

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...
  • 27-04-2026 10:40

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?
  • 28-04-2026 17:01

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?

Tutsak Sevda Sete Çıktı! Uluslararası Ortak Yapım Dikkat Çekiyor
  • 25-04-2026 09:51

Tutsak Sevda Sete Çıktı! Uluslararası Ortak Yapım Dikkat Çekiyor

Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf:
  • 27-04-2026 14:15

Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf: "Babamdan Gizli Başladım"