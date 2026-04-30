Kuşum Aydın Sosyal Medyada Patladı: "Utanmasalar Küfür Edecekler!"

Türk müziğinin renkli simalarından Kuşum Aydın (Aydın Uğurlular), geçtiğimiz yıllarda yaptırdığı hatalı estetik müdahalelerin izlerini silmek için bir kez daha bıçak altına yatmış ve yüz gerdirme operasyonu geçirmişti. Değişimiyle sık sık gündeme gelen ünlü sanatçı, bu kez sosyal medyada kendisine yöneltilen "çekim kalitesi" ve "sakız" eleştirilerine adeta ateş püskürdü.

"Bilinçsiz Estetik Pişmanlıktır"

Geçmişte yaptırdığı dolguların yüzünde oluşturduğu deformasyon nedeniyle zor günler geçiren Aydın, yaşadıklarını saklamayarak gençlere her fırsatta ibretlik bir ders veriyor. Özellikle genç nesli bilinçsiz müdahaleler konusunda uyaran sanatçı, geçirdiği son operasyonun ardından yeni halini sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

"Utanmasalar Küfür Edecekler"

Son paylaşımlarının altına gelen teknik eleştiriler ve üslup bozuklukları Kuşum Aydın’ı çileden çıkardı. Videolarındaki görüntü kalitesinden ağzındaki sakıza kadar her detayına laf edilen sanatçı, sosyal medya hesabından şu sert yanıtı verdi:

“Neymiş efendim ağzımda sakız varmış, ne yapayım unuttum. Ağzımda sakızı unutmuşum. Utanmasalar küfür edecekler. Seyretmeyin gerçekten, delirmiş bazıları. Neymiş, kol oynatarak çekiyormuşum, titriyormuş görüntüler… Bakma o zaman, benden bu kadar.”

"Seyretmeyin Gerçekten!"

Eleştiri sınırını aşan yorumlar karşısında "delirmiş bazıları" ifadesini kullanan Aydın, beğenmeyenlerin kendisini takip etmemesi gerektiğini vurguladı. Operasyon sonrası iyileşme sürecini ve yeni imajını heyecanla paylaşırken maruz kaldığı bu tutum, sanatçının takipçilerini de ikiye böldü.