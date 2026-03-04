Kuruluş Osman’ın Yıldızı Mert Yazıcıoğlu’ndan "Amca" Pozu! Yeğeni Zeynep’i Paylaştı.

atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da "Orhan Bey" karakteriyle fırtınalar estiren Mert Yazıcıoğlu, set yorgunluğunu ailesiyle atıyor. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren ünlü isim, bu kez kılıç kuşanmış haliyle değil, amca olmanın verdiği mutlulukla gündeme geldi.

Setten Değil, Kalpten Paylaşım

Sosyal medyayı aktif kullanan ancak özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yazıcıoğlu, bu kuralı dünyalar tatlısı yeğeni için bozdu. Ünlü oyuncunun yeğeniyle çekilen samimi ve doğal kareleri, takipçileri tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

"Zeynep" Notuyla Paylaştı

Mert Yazıcıoğlu, yeğeniyle olan neşeli anlarını Instagram hesabından paylaşırken sadece "Zeynep" notunu düşmekle yetindi.