Kuruluş Osman’ın Yıldızı Mert Yazıcıoğlu’ndan "Amca" Pozu! Yeğeni Zeynep’i Paylaştı.

Mert Yazıcıoğlu'nun yeğeni kim? Kuruluş Osman'ın Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu'nun yeğeni Zeynep ile yaptığı paylaşım ve sosyal medyadaki yankıları haberimizde...

Kuruluş Osman’ın Yıldızı Mert Yazıcıoğlu’ndan
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-03-2026 11:23

atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da "Orhan Bey" karakteriyle fırtınalar estiren Mert Yazıcıoğlu, set yorgunluğunu ailesiyle atıyor. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren ünlü isim, bu kez kılıç kuşanmış haliyle değil, amca olmanın verdiği mutlulukla gündeme geldi.

Setten Değil, Kalpten Paylaşım

Sosyal medyayı aktif kullanan ancak özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yazıcıoğlu, bu kuralı dünyalar tatlısı yeğeni için bozdu. Ünlü oyuncunun yeğeniyle çekilen samimi ve doğal kareleri, takipçileri tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

 "Zeynep" Notuyla Paylaştı

Mert Yazıcıoğlu, yeğeniyle olan neşeli anlarını Instagram hesabından paylaşırken sadece "Zeynep" notunu düşmekle yetindi.

  • Doğal Halleri: Ünlü oyuncunun set dışındaki sade ve huzurlu hali dikkatlerden kaçmadı.

  • Beğeni Yağmuru: Paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni alırken "En yakışıklı amca", "Orhan Bey'e küçük bir prenses eşlik ediyor" gibi yorumlar havada uçuştu.

Benzer Haberler
Afra Saraçoğlu Dünyaya Açılıyor: Paris ve Milano’da Afra Saraçoğlu Dünyaya Açılıyor: Paris ve Milano’da "Onur Konuğu" Olacak!
Paris’te Serenay Sarıkaya Rüzgarı! Paris’te Serenay Sarıkaya Rüzgarı!
Murat Dalkılıç 13. Kez Bıçak Altına Yattı: Murat Dalkılıç 13. Kez Bıçak Altına Yattı: "İnşallah Bu Mesele Ebediyen Bitecek"
62'lik Biricik Suden’den Yaşlılık Mesajı: 62'lik Biricik Suden’den Yaşlılık Mesajı: "Ahh Ah Zor Vallahi!"
Dubai’de Mahsur Kaldılar : Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’tan İlk Mesaj Dubai’de Mahsur Kaldılar : Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’tan İlk Mesaj
Hazar Ergüçlü’den Ezber Bozan İtiraf: Hazar Ergüçlü’den Ezber Bozan İtiraf: "Entelektüel Yarışından Yoruldum, Yeter!"
ÇOK OKUNANLAR
Sezen Aksu’dan
  • 26-02-2026 11:45

Sezen Aksu’dan "Veteriner Sevgili" İddialarına Esprili Yanıt: "Allah da Sizi Güldürsün!"

Ebru Şahin’den Boy Farkı Eleştirilerine Kapak Gibi Yanıt:
  • 02-03-2026 10:11

Ebru Şahin’den Boy Farkı Eleştirilerine Kapak Gibi Yanıt: "Bizim İçin Sorun Değil!"

Demet Özdemir’den Örnek Davranış: Yeni Yaşında Eğitim İçin Seferberlik!
  • 27-02-2026 09:07

Demet Özdemir’den Örnek Davranış: Yeni Yaşında Eğitim İçin Seferberlik!

Hazar Ergüçlü’den Ezber Bozan İtiraf:
  • 03-03-2026 10:02

Hazar Ergüçlü’den Ezber Bozan İtiraf: "Entelektüel Yarışından Yoruldum, Yeter!"

Çağatay Ulusoy'un Galatasaray Totemi Tuttu! Juventus Maçı Sonrası Sosyal Medya Yıkıldı.
  • 26-02-2026 18:39

Çağatay Ulusoy'un Galatasaray Totemi Tuttu! Juventus Maçı Sonrası Sosyal Medya Yıkıldı.