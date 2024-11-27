Kuruluş Osman’da sürpriz ayrılıklar ve yeni bir karakter!

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi “Kuruluş Osman”, 6. sezonuyla da izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Bu akşam 172. bölümüyle ekrana gelecek olan dizide heyecan dorukta. Ancak bu bölüm, izleyiciler için biraz hüzünlü olacak çünkü iki sevilen karakter diziye veda ediyor.

Kuruluş Osman’da sürpriz ayrılıklar ve yeni bir karakter!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-11-2024 17:19

Ahmet Yılmaz’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide, hikayede yapılan değişiklikler doğrultusunda Yıldırım Gücük’ün canlandırdığı Gencer Bey ve Sonat Dursun’un hayat verdiği Sancar Bey karakterleri veda sahneleriyle ekranlara gelecek. İki önemli karakterin ayrılması, dizinin hayranlarını şaşırtsa da hikayede yeni gelişmelerin habercisi oldu.

Bu ayrılıkların yanı sıra diziye genç ve yetenekli bir oyuncunun katılacağı da duyuruldu. Asya AğcaHalime (Poena) karakteriyle hikayeye dahil olacak. Ağca’nın canlandıracağı Halime karakterinin, Osman Bey’in mücadelesinde nasıl bir rol oynayacağı şimdiden merak konusu.

“Kuruluş Osman” yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de ATV ekranlarında! Bakalım dizi, hem ayrılıklar hem de yeni karakterle nasıl bir ivme kazanacak?