Kuruluş Osman’da sürpriz ayrılıklar ve yeni bir karakter!

Ahmet Yılmaz’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide, hikayede yapılan değişiklikler doğrultusunda Yıldırım Gücük’ün canlandırdığı Gencer Bey ve Sonat Dursun’un hayat verdiği Sancar Bey karakterleri veda sahneleriyle ekranlara gelecek. İki önemli karakterin ayrılması, dizinin hayranlarını şaşırtsa da hikayede yeni gelişmelerin habercisi oldu.

Bu ayrılıkların yanı sıra diziye genç ve yetenekli bir oyuncunun katılacağı da duyuruldu. Asya Ağca, Halime (Poena) karakteriyle hikayeye dahil olacak. Ağca’nın canlandıracağı Halime karakterinin, Osman Bey’in mücadelesinde nasıl bir rol oynayacağı şimdiden merak konusu.

“Kuruluş Osman” yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de ATV ekranlarında! Bakalım dizi, hem ayrılıklar hem de yeni karakterle nasıl bir ivme kazanacak?