Kuruluş Osman’da peş peşe ayrılıklar!

Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği dizide, geçtiğimiz haftalarda “Gencer Bey” karakterini canlandıran Yıldırım Gücük ile “Sancar Bey”e hayat veren Sonat Dursun diziye veda etmişti. Şimdi ise bir başka ünlü isim, Kuruluş Osman serüvenine nokta koyuyor.

Bu sezon Karesi Bey karakteriyle kadroya katılan usta oyuncu Ali Sürmeli, hikâyesinin sona ermesiyle birlikte 174. bölümde ekibe veda edecek. Sürmeli’nin ayrılığı, dizinin hayranları arasında şimdiden üzüntüyle karşılanmış durumda.

Öte yandan, dizinin yönetmeni Ahmet Yılmaz’ın liderliğinde senaryoda önemli değişikliklerin yapılacağı da gelen bilgiler arasında. Yeni karakterler ve olay örgüleriyle dizinin temposunun artacağı belirtiliyor.

Kuruluş Osman, tarihi atmosferi ve sürükleyici senaryosuyla izleyiciyi ekran başında tutmaya devam ederken, ekipte yaşanan bu ayrılıklar dizinin geleceği için merak uyandırıyor