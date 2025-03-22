Kuruluş Osman’da 5 Büyük Ayrılık! İşte O İsimler

Kuruluş Osman dizisinde 5 önemli ayrılık yaşanacak. Ekin Mert Daymaz, Devrim Saltoğlu, Ayça İnci, Ali Öner ve Murat Göçmez karakterlerinin sona ermesiyle diziye veda ediyor.

Kuruluş Osman’da 5 Büyük Ayrılık! İşte O İsimler
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 22-03-2025 11:03

Kuruluş Osman, senaryosundaki yenilikçi karakterler ve heyecanlı hikâyelerle her sezon izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bozdağ Film imzalı dizi, atv ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanmaya devam ederken, 7. sezon planları da yapılmakta.

Kuruluş Osman'dan 5 Ayrılık!

Kuruluş Osman dizisinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Ekin Mert Daymaz (İlbay), Devrim Saltoğlu (Ulugan), Ayça İnci (Esenbike Hatun), Ali Öner (Sargun) ve Murat Göçmez (Altuga) gibi önemli isimler, karakterlerinin hikâyelerinin sona ermesiyle diziye veda edecek. Bu ayrılıklar, diziye yeni bir soluk getirecek değişimlerin habercisi olarak izleyiciyi bekliyor.

Kuruluş Osman Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda heyecan verici değişiklikler yaşanacak. Senaryo, Bozdağ Film tarafından sürekli olarak yenilenen karakterlerle şekillendirilmeye devam ediyor. 7. sezon için yapılan planlar, dizinin uzun süre daha izleyicilerin ilgisini çekeceğini gösteriyor.

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