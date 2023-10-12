Kuruluş Osman'a damga vuran kısas! Yunus Emre, Bala Hatun'a umut oldu

Kuruluş Osman dizisinin 132. bölümü, tarihe tanıklık eden önemli bir hikayeye ev sahipliği yaptı. Bu bölümde, Bala Hatun'un yaşadığı zorlu hastalık süreci ve bu süreçte karşılaştığı Hz. Yunus Emre'nin kıssası, izleyicileri derinden etkiledi.

Bala Hatun, hastalığının pençesinde, ilk defa dışarı çıkıp ormanın taze havasını soluma kararı aldı. Ancak yolda beklenmedik biriyle karşılaştı: Hz. Yunus Emre. Bu kutsal zat, Bala Hatun'u sofrasına davet etti ve ona Hz. Eyyub'un hayatından kesitler sunarak imanın ve sabrın önemini anlattı.

Hz. Eyyub, malı, evlatları ve sağlığı ile tanınan, Allah'a olan derin bağlılığıyla bilinen bir peygamberdi. Ancak bir gece yaşadığı tüm zorluklar, onun imanını sınamak için karşısına çıktı. Evini, evlatlarını kaybetti; vücudu hastalıklarla dolup taştı. Ancak o, bu zorlukların karşısında asla pes etmedi ve sabrını korudu.

Bala Hatun, Hz. Eyyub'un bu derin imtihanını dinlerken, gözlerinden yaşlar süzüldü. Hz. Yunus Emre, "Rabbim, Hz. Eyyub'un sabrı hürmetine cümle yaralarına şifa verdi. Ölen evlatları yerine iki katını verdi. Onu daha büyük bir zenginlikle mükâfatlandırdı. Eyyub misali sabredene müjde yakındır Bala Hatun! Niyazım odur ki bu ottan şifa bulasınız." dedi. Aynı şekilde Bala Hatun'un da sabretmesi gerektiğini, zorlukların ardından gelen kolaylığın onu beklediğini belirtti.

Bu değerli kıssayı dinleyen Bala Hatun, şifalı otlarla birlikte Hz. Yunus Emre'nin yanından kalbinde yeni bir umutla ayrıldı.

'Kuruluş Osman'ın 132. Bölümü, seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Bu derin manevi mesajların yer aldığı bölüm, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı ve en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Dizi, izleyicilerin kalplerine dokunan bu gibi hikayeleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.