Kuruluş Osman’a 3 Ünlü Oyuncu Daha Katıldı: Kimler Gelecek?

Atv’nin 6. sezonuyla devam eden Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna büyük bir yenilik geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan ayrılıklar sonrası diziye 3 iddialı isim katıldı. Ekin Mert Daymaz, Devrim Saltoğlu, Ayça İnci, Ali Öner ve Murat Göçmez hikâyeleri sona erdiği için diziye veda etmişti. Ancak dizinin hayranlarını sevindirecek yeni gelişmeler yaşandı.

Tayanç Ayaydın, Sinan Tuzcu ve Şahin Çelik, Kuruluş Osman kadrosuna katılan 3 flaş isim olarak dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncular, dizinin yeni sezona girecek olan karakterleriyle izleyicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Burak Özçivit’in başrolünü üstleneceği ve yeni sezonda da devam etmesi planlanan Kuruluş Osman, her sezon olduğu gibi yeni isimlerle büyümeye devam ediyor.