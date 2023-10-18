Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bu akşam neden yok?

Sevilen dizi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin bu haftaki bölümü 18 Ekim ATV yayın akışında görülmemesi, izleyicileri harekete geçirdi. Ancak dizi bu hafta ekranlarda olmayacak. Bunun yerine geçen hafta yayınlanan bölümün tekrarı ekrana getirilecek.

Kuruluş Osman Yeni Bölüm Neden Yayınlanmıyor?

Kuruluş Osman dizisinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ışığında, İsrail’in Gazze’de hastaneye yaptığı saldırı sonucunda ülkemizde ilan edilen 3 günlük milli yas nedeniyle bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacağı belirtildi. Bu akşam dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünün tekrarını izleyeceğiz.

Dizi ekibi, Gazze’de yaşanan saldırıların insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, masum çocuklar, kadınlar ve sivillere yapılan bu saldırıları kınadıklarını belirtti.

Kuruluş Osman Yeni Bölüm Tarihi

Dizi severler, Kuruluş Osman'ın yeni bölümünü ne zaman izleyeceklerini merak ediyorlar. Kuruluş Osman'ın 134. bölümü 25 Ekim Çarşamba günü ekranlarda olacak. Bu tarihte izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Başrollerini Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Çağrı Şensoy ve Yiğit Uçan gibi yetenekli isimlerin paylaştığı dizi, yeni bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.