“Kuruluş Osman” Dizisine Genç Yıldız

Kuruluş Osman dizisine Efekan Can dahil oldu! Genç oyuncu “Oğuz” karakteriyle yedinci sezona damga vuracak.

“Kuruluş Osman” Dizisine Genç Yıldız
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-05-2025 09:32

Fenomen dizi Kuruluş Osman, yedinci sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Uzun süredir reyting rekorları kıran dizinin başrolünde yer alan Burak Özçivit’in yeni sezonda da kadroda kalacağı konuşuluyor. Ancak dizideki tek gelişme bu değil. Kadroya sürpriz bir isim daha katıldı: Genç kuşağın parlayan yıldızı Efekan Can, Kuruluş Osman dizisinde “Oğuz” karakterine hayat verecek.

Aksiyon dolu hikâyeye taze bir soluk

Her sezon olduğu gibi bu yıl da kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Kuruluş Osman, hikâyesine yeni karakterlerle yön veriyor. Dizinin temposu her geçen sezon daha da artarken, seyirciyi ekrana bağlayan dramatik sahnelere bir de yeni yüzler eşlik ediyor. Bu sezon diziye dahil olan Efekan Can, oyunculuk performansı ve karizmasıyla dikkat çekiyor. Genç oyuncunun canlandıracağı Oğuz karakteri, hikâyenin akışında kilit bir rol üstlenecek.

Turgut karakterinin mirası sürüyor

Dizideki bir başka önemli detay ise “Diriliş Ertuğrul” dizisinden tanıdığımız Cengiz Coşkun’un “Turgut” rolüyle seriye katılması olmuştu. Bu transfer, izleyici kitlesi tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı. Aynı ilginin Efekan Can’ın gelişiyle de artması bekleniyor. Yapım ekibi, hem tecrübeli oyuncuları hem de genç yetenekleri bir araya getirerek izleyicilere unutulmaz bir sezon sunmayı hedefliyor.

Burak Özçivit’le devam kararı gündemde

Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, canlandırdığı Osman Bey karakteriyle projeye damga vurmaya devam ediyor. Gelen kulis bilgilerine göre yapımcılar, başarılı oyuncuyla yedinci sezonda da yola devam etmeye kararlı. Bu karar, dizinin kemik izleyici kitlesi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kuruluş Osman, tarihi atmosferi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla yeni sezonda da reytinglerin zirvesinde kalmayı hedefliyor. Efekan Can’ın katılımıyla daha da güçlenen ekip, yeni bölümler için heyecanı artırıyor.

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