'Kuruluş Osman' dizisinde 3 ayrılık birden

ATV’nin sevilen dizisi “Kuruluş Osman”, 6. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezon tanıtımı “Vatan cümle cihandır” sloganıyla geçen cumartesi yayınlandı. Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezonunda yer alacak oyuncular şimdiden merak konusu oldu.

Kulislerden gelen bilgilere göre, yeni sezon kadrosuna katılacak isimlerden biri Ekin Mert Daymaz. Daymaz, daha önce Kuruluş Osman’ın yapım şirketi Bozdağ Film’in “Bir Sevdadır” dizisinde seyirciyle buluşmuştu. Ekin Mert Daymaz'ın diziye katılımı, izleyiciler arasında heyecan yarattı.

Dizideki değişiklikler bununla sınırlı değil; bazı ayrılıklar da yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Germiyanoğulları'ndan Yakup Bey karakterine hayat veren Mirza Bahattin Doğan, diziden ayrıldıktan sonra geri dönmesine rağmen tekrar veda etti. Ayrıca, Yunus Emre'yi canlandıran Yusuf Gökhan Atalay ve Karesi Bey karakterine hayat veren Mürşid Ağa Bağ da ekibe veda eden diğer isimler oldu.

“Kuruluş Osman” dizisi, yeni oyuncuları ve kadro değişiklikleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanırken, yeni sezonun ne tür sürprizler barındıracağı ise merakla bekleniyor.'