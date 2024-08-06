'Kuruluş Osman' dizisinde 3 ayrılık birden

"Kuruluş Osman" yeni sezonuyla ekranlara dönüyor: Yeni oyuncular ve ayrılıklar... İşte detaylar...

'Kuruluş Osman' dizisinde 3 ayrılık birden
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2024 14:51

ATV’nin sevilen dizisi “Kuruluş Osman”, 6. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezon tanıtımı “Vatan cümle cihandır” sloganıyla geçen cumartesi yayınlandı. Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezonunda yer alacak oyuncular şimdiden merak konusu oldu.

Kulislerden gelen bilgilere göre, yeni sezon kadrosuna katılacak isimlerden biri Ekin Mert Daymaz. Daymaz, daha önce Kuruluş Osman’ın yapım şirketi Bozdağ Film’in “Bir Sevdadır” dizisinde seyirciyle buluşmuştu. Ekin Mert Daymaz'ın diziye katılımı, izleyiciler arasında heyecan yarattı.

Dizideki değişiklikler bununla sınırlı değil; bazı ayrılıklar da yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Germiyanoğulları'ndan Yakup Bey karakterine hayat veren Mirza Bahattin Doğan, diziden ayrıldıktan sonra geri dönmesine rağmen tekrar veda etti. Ayrıca, Yunus Emre'yi canlandıran Yusuf Gökhan Atalay ve Karesi Bey karakterine hayat veren Mürşid Ağa Bağ da ekibe veda eden diğer isimler oldu.

“Kuruluş Osman” dizisi, yeni oyuncuları ve kadro değişiklikleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanırken, yeni sezonun ne tür sürprizler barındıracağı ise merakla bekleniyor.'

Benzer Haberler
17 bin TL EMEKLİLERE Ödeme Var! Bunu Emekli Maaşı Alanlar Bilmiyor! Başvuru Yapan Alıyor! 17 bin TL EMEKLİLERE Ödeme Var! Bunu Emekli Maaşı Alanlar Bilmiyor! Başvuru Yapan Alıyor!
İş Bankası Kredi Kartı Almak İsteyenlere Müjdeli Haber Verildi! 70.000 TL'ye Kadar Limit Onaylandı! İş Bankası Kredi Kartı Almak İsteyenlere Müjdeli Haber Verildi! 70.000 TL'ye Kadar Limit Onaylandı!
Başkasının KREDİ KARTI ve BANKA KARTI kullananlar dikkat! Ceza Gelecek! Başkasının KREDİ KARTI ve BANKA KARTI kullananlar dikkat! Ceza Gelecek!
EMEKLİLİK SİSTEMİ Değişecek! Meclis Onay Verecek! Çalışmalar Başladı! EMEKLİLİK SİSTEMİ Değişecek! Meclis Onay Verecek! Çalışmalar Başladı!
CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI: İlk Kez Ev Alacaklara Destek ve 1.20 Faizli Kredi! Pilot İl Belli Oldu! CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI: İlk Kez Ev Alacaklara Destek ve 1.20 Faizli Kredi! Pilot İl Belli Oldu!
ZAM GELDİ: Net Rakam 45.953 TL Oldu! ZAM GELDİ: Net Rakam 45.953 TL Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı
  • 01-08-2024 09:06

Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!
  • 01-08-2024 09:36

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da
  • 05-08-2024 09:21

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner
  • 03-08-2024 20:29

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner

Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi
  • 06-08-2024 13:29

Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi