Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok? 27 Eylül ATV yayın akışı

Kuruluş Osman yeni sezonunun ne zaman başlayacağı dizi izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Çarşamba günleri izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman, yeni bölümüyle ne zaman ekrana gelecek? Diziseverler, "Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?" sorusunun yanıtını arıyor. Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman çarşamba başlayacak mı, yeni sezon ne zaman başlıyor?

Yeni sezonun başlamasıyla birçok dizi yeni bölümleriyle ekranlarda yerini aldı. Ancak Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair net bir bilgi henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl 5 Ekim'de ekrana gelen dizi, bu yılın programı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Kuruluş Osman'ın yeni sezon başlangıç tarihi şu an için belirsizliğini korumakta. Ancak dizinin geçen yıl 5 Ekim'de yeni sezona merhaba dediği düşünüldüğünde, bu yılın Ekim ayında yeni bölümlerin ekrana gelmesi beklenebilir.

27 Eylül ATV yayın akışı

07.00 Bir Küçük Gün Işığı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Bergen TV ilk - Yerli Sinema

23.20 Safir

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ:

Osman Bey, Nayman'ın tehlikeli planlarına karşı büyük bir mücadele içerisindedir. Nayman, Osman Bey'e büyük bir darbe vurabilmek adına kızı Fatma'yı hedef almıştır. Osman Bey'in kızının kaybolmasının ardından Nayman'ın bu hareketinin ardında olduğu şüphesi doğmuştur. Nayman'ın bu tehlikeli oyununu bozmak için harekete geçen Osman Bey, onu ele geçirmeyi başarır.

Bu arada Tekfur Valens, Osman Bey'in Nayman'ı yakaladığını öğrenince harekete geçer ve İmparator Andronikos'tan büyük bir ordu talebinde bulunur. Tekfur Valens'in bu talebi ve sonrasında gerçekleşecek olaylar, Kuruluş Osman'ın yeni bölümlerinde izleyiciyle buluşacak.

Osman Bey'in Tekfur Valens'in bu hamlesinden haberdar olması, yeni bölümde yaşanacak olayların temelini oluşturacaktır. Dizi izleyicileri, Kuruluş Osman'ın yeni bölümlerinde neler olacağını büyük bir merakla beklemekte.