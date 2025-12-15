Kuruluş Orhan'dan Alina Boz'lu İlk Kareler: Başarılı Oyuncu Prenses Asporça Rolünde!

Fenomen dizi Kuruluş Orhan'ın kadrosuna bomba bir isim katıldı. Başarılı oyuncu Alina Boz, dizinin yeni bölümlerinde Bizans İmparatoru'nun kızı Prenses Asporça karakterine hayat verecek. Alina Boz’lu ilk bölüm, önümüzdeki Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak.

Asporça: Akıllı, Disiplinli ve İradeli Bir Prenses

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait olan ve yönetmenliğini Bülent İşbilen’in üstlendiği dizide, Alina Boz'un canlandıracağı Prenses Asporça, Bizans sarayının zorlu koşullarında yetişmiş bir karakter.

Karakter Profili: Katı bir disiplinle yetişmiş olan Asporça, ihtişamın içinde çelik gibi bir irade kazanmıştır.

Misyonu: Babasını kurtarmak ve Türklerin yükselişini durdurmak konusunda oldukça kararlıdır. Şimdi, imparatorluğun ayakta kalması ve Kayıların ilerleyişini durdurmak için tüm gücüyle sahneye çıkıyor.

Dizide Orhan Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu canlandırıyor. Alina Boz'un canlandırdığı Prenses Asporça'nın, Orhan Bey ile nasıl bir hikayeye sahip olacağı ve Kayı Obası ile Bizans arasındaki dengeleri nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oldu.