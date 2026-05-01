Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?

Kuruluş Osman dizisinin mirasını devralan ve büyük umutlarla yayına başlayan Kuruluş Orhan, televizyon dünyasında beklenmedik bir veda kararıyla gündeme geldi. Burak Özçivit'in uzun süren başrol döneminin ardından hikayenin devamı olarak tasarlanan proje, beklenen reyting başarısına ulaşamayınca yayıncı kuruluş ve yapım şirketi final kararı aldı.

Burak Özçivit’in Ayrılığı ve Başrol Değişimi

Dizinin isim ve başrol değiştirmesinin ardındaki temel neden, geçtiğimiz sezon başında yaşanan ekonomik anlaşmazlıklardı. Burak Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL olan ücret talebinin yapım şirketi tarafından kabul edilmemesi üzerine, efsaneleşen Osman Bey karakteri hikayeden ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından Bozdağ Film, bayrağı Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'na devretmiş ve dizi Kuruluş Orhan ismiyle yoluna devam etmişti.

26. Bölümde Ekranlara Veda Ediyor

Bülent İşbilen’in yönetmen koltuğunda oturduğu dönem dizisi, her Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşuyordu. İkinci sezon onayının alınıp alınmayacağı merak edilirken, gelen son haberler izleyiciyi üzdü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi herhangi bir yeni gelişme olmazsa 26. bölümde final yaparak ekran yolculuğunu noktalayacak. Reytinglerde istenen ivmenin yakalanamaması, bu iddialı prodüksiyonun sonunu getiren ana etken oldu.

Yeni Proje Yolda: "Aşk ve Taht"

Kuruluş Orhan’ın vedasının ardından Bozdağ Film, atv ekranları için yeni bir dev proje hazırlığına başladı. Yeni sezonda izleyiciyle buluşacak olan "Aşk ve Taht" dizisi için çalışmalar hızlandı. Yönetmenliğini sinema dünyasının usta isimleri Taylan Biraderler’in üstleneceği bu yeni yapım, şimdiden sezonun en çok konuşulacak projeleri arasına girmeye aday görünüyor.