Kurul Onayı Verildi Sosyal Yardımlara Zam Geldi 7500 TL Oldu

Ocak ayı gelmek üzere. Asgari ücret, memur ve emekliye kallavi artış yolda. Bakanlıkların ortak çalışmalarının sonuçları 1 Ekim'de TBMM'nin açılması ile birlikte nihai sonuca ulaşacak. Bu kapsamda emekli maaşlara yapılacak olan zamlar için enflasyon rakamları beklenecek. Ve Ocak ayının başında enflasyon rakamlarının belirlenmesi sonrasında sosyal yardımlara da aynı oranlarda zam yapılacak. Son dakika yapılan açıklama ile birlikte Ocak ayında sosyal yardımlara da zam yapılacak. Peki hangi yardımlara zam yapılacak? İşte detaylar...

Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşın yanında olduğunu ödemesini yaptığı sosyal yardımlar ile ispatlamaya devam ediyor. Özellikle de 2022 2023 senesinde sosyal yardım programları sayısında artış bulunmakta iken yapılan zamlarda hak sahiplerini mutlu ediyor. Eylül ayının bitmesine yaklaştığımız Şu günlerde sosyal yardım alanlara verilecek olan Müjde merakla bekleniyor. Ocak ayında çok sayıda sosyal yardıma yeni zam yapılacağı açıklanırken hesaplanan rakamlar da merak konusu oluyor. Yıllık enflasyon ya da ekonomik şartlara göre artış gösteren sosyal yardımlar Ocak ayında memur maaşına yapılacak olan zam oranında artacağı Uzmanlar tarafından açıklanıyor.

Uzmanlar tarafından açıklanan ve basına düşen zam hesaplamaları hak sahibini mutlu ederken bu zam oranlarının kesinleşmiş bir sonuç olmadığını sizlere söyleyebiliriz. Dar gelirli ihtiyaç sahibi birey ya da hanelerin geçim sıkıntılarında yanında olmak destek sağlamak refah payını yükseltmek amacıyla hükümet tarafından sosyal destek ödemeleri düzenli ya da Tek seferlik olarak yapılmaya devam ediyor. Bu ödemeler memur maaşlarının zam kat sayısına göre zamlanırken memur maaşlarına senede iki kere zam yapılması sosyal yardımlara da iki kere artış sağlıyor.

5097 TL olarak ödenen evde bakım yardımı ile alakalı da son dakika gelişmeler mevcut Geçtiğimiz sene 3300 TL'den 4300 TL'ye yükselen evde bakım maaşı, Temmuz ara zammı sonrasında 5.097 TL olarak ödenmeye başlamıştı. Ocak ayına yaklaştığımız Şu günlerde memur maaşlarına yapılacak olan zam oranında artacak evde bakım maaşı ne kadar ödeneceği ne kadar zam alacağı merak ediliyor. Ortada dolaşan iddialara göre memur maaşlarına%50 zam yapılacağı bakan Vedat Işık tarafından duyurulmuştu. Bu kapsamda sosyal destek ödemelerine de %50 zam yapılması planlanıyor. Yani her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı da bu oran ile birlikte 7500 TL'ye kadar ulaşacağı benziyor