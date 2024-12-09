Kuruçeşme geccesinde Aras Bulut İynemli'den muhabirlere sitem

Türkiye'nin sevilen isimleri Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ve Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme’de bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Geceye, İynemli’nin muhabirlerle yaşadığı diyalog damga vurdu.





İlk olarak mekandan ayrılan Özge Özpirinçci, gazetecilerle samimi bir şekilde sohbet ederek dikkatleri üzerine çekti. Esprili bir dille, “Nasıl yani, benimle röportaj yapmayacak mısınız?” diye soran Özpirinçci, Aras Bulut İynemli’nin çıkışını kolaylaştırmak için adeta bir savunma hattı oluşturdu.

Ancak plan çok uzun sürmedi. Gazeteciler, İynemli’nin mekandan çıkışını beklemeye devam etti. Mekanı en son terk eden Aras Bulut İynemli, kendisine yöneltilen “Aras Bey, neden bizimle röportaj yapmak istemiyorsunuz?” sorusuna sakin bir tavırla, “Bilmem. Bir düşünmek lazım,” şeklinde yanıt vererek iyi geceler diledi.

Bu kısa ama dikkat çekici diyalog, geceye damgasını vurdu.