Kurtuluş Kuş, yeni şarkısı “Ben de Sevdim”i son günlerde sosyal medyada adından söz ettiren Aslı Telli ile seslendirdi. Yeni projesinde Aslı Telli ile bir araya gelen Kurtuluş Kuş, düet için neden Aslı Telli’yi tercih ettiğini anlattı. “Yeni bir sesi daha geniş kitlelerle buluşturmak istedim.”

Kurtuluş Kuş, düetin ortaya çıkış hikâyesini şu sözlerle anlattı: “Şarkıyı yazarken kafamda belli bir ses vardı. Aslı’nın yorumunu duyunca, bu şarkıya yakışacağını düşündüm. Yeni bir sesi daha geniş bir dinleyici kitlesiyle buluşturmak da bu düetin benim için güzel yanlarından biri.”

Söz ve müziği Kurtuluş Kuş ile Doğanay Karadeniz’e ait olan “Ben de Sevdim”in düzenlemesinde ise Kurtuluş Kuş ve Osman Çetin’in imzası bulunuyor.