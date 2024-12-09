Kurtlar Vadisi’nin efsane kadrosundan Osman Sınav’a anlamlı ziyaret

Dizinin ilk yıllarında yönetmen ve yapımcı olarak projeye imza atan Osman Sınav, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyor. Usta yönetmen, eski dostlarının ziyaretiyle moral buldu.

Selçuk Yöntem, sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili bir fotoğraf paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Sevgili dostum, yönetmenim Osman Sınav’ı ziyaret ettik. Eski günleri yad ettik ve çok güzel bir zaman geçirdik. İyi ki varsın Osman Sınav…"

Bu özel buluşma, hem dizinin hayranlarını hem de usta yönetmenin sevenlerini duygulandırdı. Osman Sınav’la bir araya gelen ekip, geçmişteki başarılarını ve dostluklarını bir kez daha hatırlayarak keyifli bir gün geçirdi.