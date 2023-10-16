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Kurtlar Vadisi'nde Hafızalara Kazınan Güllü Erhan, Şaşırtan Değişimiyle Gündemde!

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri 'Güllü Erhan'ı canlandıran Erhan Ufak, yaşadığı 55 kiloluk değişimle hayranlarını şaşırttı.

Kurtlar Vadisi'nde Hafızalara Kazınan Güllü Erhan, Şaşırtan Değişimiyle Gündemde!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-10-2023 13:15

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri 'Güllü Erhan'ı canlandıran Erhan Ufak, yaşadığı 55 kiloluk değişimle hayranlarını şaşırttı.

Güllü Erhan' Olarak Hatırlanıyor

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden 'Güllü Erhan'ı canlandıran Erhan Ufak, bu rolü ile adeta televizyon tarihine damga vurmuştu. Hafızalarda bu karakter ile yer edinen başarılı oyuncu, son zamanlarda yaşadığı değişimle adından söz ettiriyor.

Büyük Değişim: 55 Kilo Verdi

Kurtlar Vadisi dizisinde sempatik ve mizahi yönüyle ön plana çıkan Güllü Erhan karakterinin arkasındaki isim Erhan Ufak, son dönemde yaşadığı fiziksel dönüşümle göz kamaştırıyor. Ufak, geçirdiği mide ameliyatı sayesinde tam 55 kilo verdi. Bu etkileyici değişim, Erhan Ufak'ı neredeyse tanınamaz kıldı.

Yeniden İlgi Odağı Oldu

Dizi sonrası bir süre ekranlardan uzak kalan Erhan Ufak'ın bu büyük dönüşümü, onu tekrardan gündemdeki yerini almasını sağladı. Ufak'ın bu yeni hali, hayranları arasında büyük bir şaşkınlığa yol açtı. Kurtlar Vadisi'nin bitmesine rağmen karakterleriyle hala ilgi gören dizi, Erhan Ufak'ın bu yeni hali ile tekrardan konuşulmaya başlandı.

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