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Kur korumalı mevduat sistemi kalkıyor mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF ve Dünya Bankası toplantısında Türkiye'nin Kur Korumalı Mevduat Sisteminden ayrılmayı düşündüğünü ve mali politikalarda sıkı bir tutuma sahip olduklarını açıkladı.

Kur korumalı mevduat sistemi kalkıyor mu?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-10-2023 21:13

Bakan Mehmet Şimşek'ten Kur Korumalı Mevduat Sistemi Hakkında Önemli Açıklama. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas’ın Marakeş kentinde düzenlenen IMF ve Dünya Bankası toplantısında Türkiye'nin Kur Korumalı Mevduat Sisteminden ayrılmayı planladığını duyurdu. Şimşek, ülkemizin mevcut mali politikalarının öngörülenden daha katı olduğunu da belirtti.

Reel Faiz ve Türkiye'nin Durumu

Bakan Şimşek, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin reel faiz açısından oldukça cazip bir konumda bulunduğunu ve beklenen enflasyon rakamlarına kıyasla yüksek reel faiz oranları sunduğumuzu vurguladı. Politika faizinin genel beklentinin üzerinde bir sıkılıkta olduğunu ve bu politikanın devam edeceğini dile getirdi.

Ekonomik Politika ve Hedefler

Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kurala dayalı ekonomik politikalara dönme niyetinde olduğunu ifade ederken, ülkemizde ciddi bir mali dengeye ulaşıldığını belirtti. Ancak, bu politikaların sonuçlarını tam olarak gözlemlemek adına bir yıla ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bakan, iç tüketimin daha dengeli bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığını ve Kur Korumalı Mevduat Sisteminden ayrılma kararlılığını da vurguladı.

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