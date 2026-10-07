Kundakçı Ailesinden Adliye Koridorlarında Sert Tepki: "Siz Önümüzde Duramazsınız"

Ümraniye'de 19 Mart tarihinde hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin Türkiye'nin günlerdir nefesini tutarak takip ettiği 10 sanıklı davada karar duruşması bugün Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Türk futbol camiasını ve kamuoyunu derinden sarsan olayın karar duruşması öncesinde adliye koridorlarında adeta tansiyon tavan yaptı. Sanık yakınlarının koruma tedbirleri ve savcılığın açıkladığı şok mütalaa güne damgasını vuran gelişmeler arasında yer aldı.

Adliye Koridorlarında Sert Tepki

Kubilay Kaan Kundakçı davasında, anne Ülker Kundakçı duruşma öncesinde Kadayıfçıoğlu ailesinin korumalarının önünde durmasına tepki gösterdi. https://t.co/m0vwkwnXRq — Populicc (@populicc) October 7, 2026

Duruşma öncesinde Anadolu Adliyesi'nde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak adeta kuş uçurtmazken duruşma salonunun önünde beklenen tutuklu sanıkların getirilmesi esnasında büyük bir gerginlik yaşandı.

Kadayıfçıoğlu ailesinin korumalarının, hayatını kaybeden genç futbolcunun acılı anne ve babası Cemil ve Ülker Kundakçı'ın hemen önünde set oluşturarak beklemesi mağdur ailenin ve avukatların büyük tepkisini çekti. Evlatlarını kaybetmenin acısıyla ayakta durmaya çalışan Kundakçı ailesi korumaların bu tutumuna sessiz kalmadı. Aile üyelerinin gösterdiği tepki adliyede yankı uyandırırken yaşanan anlar şu sözlerle gerilimi artırdı:

"Devletin polisi var. Siz önümüze duramazsınız. Kesinlikle önümüzde duramazsınız!"

Polis ekiplerinin araya girmesiyle olayın büyümesi engellenirken taraflar duruşma salonuna alındı.

Savcı Esas Hakkındaki Mütalaasını Açıkladı

Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi: Anne olarak Aleyna’ya da üzülüyorum. Ama bunu yapmamalıydı @okanmermervip https://t.co/aKgBcxgQze — 2.Sayfaofficial (@2_sayfaofficial) October 7, 2026

Davanın üçüncü celsesi öncesinde Cumhuriyet savcısı mahkemeye esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada yer alan detaylar ve talep edilen cezalar magazin ve hukuk kulislerinde geniş yankı uyandırdı:

Tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu için kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edilirken tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu: Mütalaada Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun cinayete azmettirdiklerine dair kesin delillerin bulunmadığı vurgulandı. Telefon görüşmeleri ile iletişim trafiğinde öldürme kastına yönelik açık bir yönlendirme veya talimat tespit edilemediği belirtildi. Bu kapsamda Zuhal Kalaycıoğlu'nun beraati istenirken Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise yalnızca "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve hükümle birlikte tahliyesi talep edildi.

Tutuklu sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Engin Taşkıran'ın tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesi istendi. Ayrıca sanıklar Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatleri talep edildi.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın katil zanlıları ve olayla bağlantılı isimler hakkında verilecek nihai karar mahkeme heyetinin değerlendirmesinin ardından netleşecek. Gözler şimdi mahkemenin çıkacağı son karara çevrildi.