Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Gece! Buray Rüzgarı Esti!

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin 6. gününde şarkıcı Buray sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konserde müzik coşkusu tavan yaptı.

Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Gece! Buray Rüzgarı Esti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-08-2026 11:19

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin dört bir yanında kültür, sanat ve turizmi canlandırmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Erzurum durağında coşku zirveye tırmandı. Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde Türk pop müziğinin sevilen, güçlü seslerinden Buray Erzurumlu müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda kurulan dev sahnede gerçekleşen konsere kentin her noktasından on binlerce müzik tutkunu ve festival ziyaretçisi akın etti.

Sevilen Hit Şarkılarıyla Coşkuyu Zirveye Taşıdı

Sahne enerjisi ve zengin repertuvarıyla Erzurum seyircisini büyüleyen Buray kariyerinin en popüler parçalarından Mecnun, Deli Divane ve Kalbime Kalbime başta olmak üzere hit şarkılarını coşkulu kalabalıkla birlikte hep bir ağızdan söyledi. Alanı tıklım tıklım dolduran her yaştan dinleyici sanatçının ritmik ve duygusal şarkılarına cep telefonu ışıkları ve alkışlarla eşlik ederek Erzurum'un serin gecesini müzikle ısıttı. Buray sahne performansı ve samimi iletişimiyle Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin konser takvimine damga vurdu.

Erzurum'da Kültür ve Sanat Coşkusu Tüm Hızıyla Sürüyor

Kültür Yolu Festivali sadece akşam düzenlenen dev konserlerle değil, gün boyu kentin dört bir yanına yayılan etkinliklerle de Erzurum halkını sanatla buluşturmaya devam ediyor. Festival rotası kapsamında tarihi ve kültürel mekânlarda açılan sergiler, usta isimlerle söyleşiler, geleneksel el sanatları atölyeleri, çocuklara özel tiyatro ve etkinlik alanları ile Erzurum'un tescilli lezzetlerinin sunulduğu gastronomi durakları ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

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