5 Kız Babası Mesut Bahtiyar'ın Renkli İmtihanı! Evlilik Güzeldir Setinden Detaylar

TRT 1 yeni yayın döneminde izleyicinin içini ısıtacak, nostaljik mahalle kültürünü ve aile sıcaklığını ekrana taşıyacak iddialı bir yapımı izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Greative Film imzalı yapımcılığını Zafer Yiğit ile Ahmet Şevki Peker'in kreatif yapımcılığını ise usta isim Hasan Kaçan'ın üstlendiği Evlilik Güzeldir dizisinin yayın için geri sayımı başladı. Yönetmen koltuğunda Şafak Bal ve Serap Danış Koçak'ın oturduğu senaryosunu ise Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi'nin birlikte kaleme aldığı dizi yayınlanan detaylarıyla şimdiden büyük merak uyandırdı.

Binlerce Çifti Evlendiren Nikah Memurunun 5 Kızla İmtihanı

Dizinin odak noktasında usta aktör Fikret Kuşkan'ın hayat verdiği mahallenin ve İstanbul'un "evlendirme rekortmeni" nikah memuru Mesut Bahtiyar yer alıyor. Kadı soyundan gelen geleneklerine ve ailesine sıkı sıkıya bağlı Mesut ailesinden kalan tarihi konakta beş kızı ve yaşlı annesiyle birlikte yaşıyor. 30 yıllık meslek hayatı boyunca binlerce çiftin mutluluğuna imza atan Mesut Baba eşini kaybettikten sonra parmağından alyansını çıkarmamış beş kızını da tek başına büyütmüş tatlı sert bir aile reisi.

Ancak başkalarının yuvasını kurmakta usta olan Mesut Bahtiyar'ın işi her biri bambaşka karakterlere hayallere ve sürpriz yaşam tercihlerine sahip kendi 5 kızına gelince hiç de kolay olmuyor. Kızlarının kararlarını anlamakla kendi ataerkil ve geleneksel doğrularını korumak arasında kalan Mesut'un renkli, çatışmalı ve mizah dolu aile hayatı izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak.

Yıldızlar Geçidi Oyuncu Kadrosu

Sadece hikayesiyle değil dev oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Evlilik Güzeldir Türk televizyonlarının sevilen ve usta isimlerini bir araya getiriyor. Dizinin zengin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fikret Kuşkan

Hande Soral

İlayda Alişan

Berk Bakioğlu

Seçkin Özdemir

Yusuf Çim

Nil Sude Albayrak

Gözde Okur

Ferit Aktuğ

Anıl Çelik

Sera Tokdemir

Hazım Körmükçü

Öznur Ön

Hande Katipoğlu

Derda Yasir Yenal

Yıldız Kültür

Romantizmi, kardeşlik bağlarını, mahalle dayanışmasını ve aile içi tatlı çekişmeleri hayatın tam içinden bir anlatımla harmanlayan Evlilik Güzeldir çok yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

















