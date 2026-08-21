Halef: Köklerin Çağrısı 2. Sezon Çekimleri Şanlıurfa'da Başladı! Setten İlk Kareler Geldi

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin 2. sezon çekimleri Şanlıurfa'da başladı. Kadroya Yurdaer Okur ve Mustafa Yıldıran da katıldı.

Halef: Köklerin Çağrısı 2. Sezon Çekimleri Şanlıurfa'da Başladı! Setten İlk Kareler Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-08-2026 10:05

NOW ekranlarının ilk sezonuyla reyting rekorları kıran yüksek temposu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitleyen fenomen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı heyecanla beklenen 2. sezonu için motor dedi. Nefes kesen, gizem dolu sezon finalinin ardından büyük bir merakla beklenen yapımın yeni sezon çekimleri hikayenin mistik atmosferine ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da başladı.

Yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği Most Production imzalı dizinin ekibi ve oyuncu kadrosu Urfa'nın büyüleyici dokusunda yeniden kamera karşısına geçerek ilk sahneleri çekmeye başladı.

Güçlü Kadroya Dev Transferler: Dengeler Baştan Yazılacak

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş'ın oturduğu, senaryosunu ise usta kalem Ercan Uğur'un kaleme aldığı dizinin kadrosu yeni sezonda daha da güçlendi. İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz, Onur Bilge, Veda Yurtsever, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ayşegül Cengiz, Beril Kayar, Ozan Çelik ve İnci Sefa Cingöz gibi başarılı isimlerin yer aldığı mevcut kadroya Yurdaer Okur, Mustafa Yıldıran ve Ezgi Tombul gibi usta oyuncular dahil oldu. Yeni transferlerin hikayeye katılmasıyla birlikte dizideki ailevi ve töresel dengelerin tamamen değişeceği öngörülüyor.

Büyük Hesaplaşmalar Ve Sürpriz Yüzleşmeler Yolda

1. sezonda hikayenin tansiyonu katlanarak artmaya devam edecek. Karakterler arasındaki bağların kopma noktasına geleceği yeni bölümlerde geçmişten gelen büyük sırların ortaya çıkmasıyla dev hesaplaşmalar ve sarsıcı yüzleşmeler yaşanacak. Urfa'nın tarihi mekanlarında çekilen ve görsel şölen sunmaya hazırlanan Halef: Köklerin Çağrısı yeni sezonda da izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Sürprizlerle dolu yeni sezonuyla Halef: Köklerin Çağrısı çok yakında NOW ekranlarında seyirciyle buluşacak.

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