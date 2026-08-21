Serenay Aktaş'tan Olay Aşk ve İlişki İtirafı: "Uzun Süredir Aşık Değilim"

Hem sahalardaki başarılı sporcu geçmişi hem de dizi ve film projelerindeki performansıyla tanınan başarılı oyuncu Serenay Aktaş, Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a verdiği röportajda hayatına kariyer yolculuğuna ve aşka dair son derece samimi değerlendirmelerde bulundu. Yaş aldıkça törpülenen keskin çizgilerini ve geçirdiği dönüşümü anlatan Aktaş "İnsanın özü her zaman aynı kalmalı ama değişim kaçınılmaz bir süreç" ifadelerini kullandı.

"Kadın Futbolu Duyulsun Diye Yıllarca Mücadele Ettim"

Türkiye'de tanınan ilk kadın futbolculardan biri olma unvanını taşıyan Serenay Aktaş kadın futboluyla kurduğu güçlü bağın hayatındaki yerinin bambaşka olduğunu dile getirdi. Yıllar boyunca kadın futbolunun sesini duyurabilmek adına büyük çaba harcadığını belirten ünlü isim kendisini örnek alan genç kızlarla karşılaştığında duygusal anlar yaşadığını söyledi. Kadınların gücüne vurgu yapan Aktaş "Kadın yeter ki istesin bize cesur olmak gerçekten çok yakışıyor" sözleriyle hemcinslerine ilham verdi.

Oyunculuğu Bir Hikaye Anlatıcılığı Olarak Görüyor

Mesleğine olan tutkusunu anlatırken oyunculuğun kendisini hayatta tutan en temel unsur olduğunu ifade eden Serenay Aktaş bu sektörü yalnızca ünlü olmak ya da yıldızlaşmak üzerinden okumadığını vurguladı. Aktaş kendisi için asıl anlamlı olanın iyi bir hikayenin içinde anlatıcı konumunda yer almak ve izleyicilerin hayatlarına dokunabilmek olduğunu dile getirdi.

"Uzun Süredir Aşık Değilim Büyük Jestler Değil Saygı Önemli"

Aşka dair soruları da içtenlikle yanıtlayan güzel oyuncu uzun zamandır hayatında kimsenin olmadığını ve aşık olmadığını itiraf etti. Kendi aşk tanımını göz temasıyla başlayan, hesapsız ve ruhen-bedenen bir olma hali olarak açıklayan Aktaş ilişkilerde beklentilerini şu sözlerle özetledi: "Aşkın gözü kördür derler ama bir süre sonra mantık devreye giriyor. Özel hayatta büyük jestler Sevgililer Günü hediyeleri ya da doğum günleri değil karşılıklı saygı, incelik ve derinlik önemlidir."

Alpha Talent Agency çatısı altında kariyerine devam eden Serenay Aktaş yeni sezonda doğru hikaye ve karakterle izleyici karşısına çıkmak için gelen senaryo tekliflerini titizlikle değerlendirmeye devam ediyor.