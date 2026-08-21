Harbiye'de Hazal Filiz Küçükköse Rüzgarı! "Yaz Benim İçin Yeni Başladı"

Hazal Filiz Küçükköse Harbiye'de Edis konserinde görüntülendi. Set mesaisinin yeni bittiğini söyleyen oyuncu "Yaz benim için yeni başladı" dedi.

Harbiye'de Hazal Filiz Küçükköse Rüzgarı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-08-2026 12:01

Televizyon ve sinema dünyasının başarılı ve zarif oyuncularından Hazal Filiz Küçükköse geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen Edis konseri öncesinde magazin muhabirlerinin objektiflerine takıldı. Şıklığı ve tarzıyla gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri olan güzel oyuncu konser öncesi basın mensuplarıyla samimi bir sohbet gerçekleştirerek hem kariyerine hem de tatil planlarına dair merak edilenleri anlattı.

"Edis'i Dinlemek İçin Fırsat Kolluyordum"

Edis performansını izlemek için sabırsızlandığını belirten Hazal Filiz Küçükköse pop müziğin sevilen ismi Edis'e olan hayranlığını dile getirdi. Küçükköse "Edis'i canlı dinlemeyi çok uzun zamandır istiyordum. Yoğun tempomun arasında ilk fırsatı bulduğum gibi kaçırmak istemedim ve soluğu burada aldım. Ben de en az diğer müzikseverler kadar büyük bir heyecanla bekliyorum" dedi.

"Yazın Yarısını Sette Geçirdim"

Yaz sezonunu tatil yaparak geçiren meslektaşlarının aksine yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu vurgulayan başarılı oyuncu set mesaisinin yeni bittiğini söyledi. Yaz aylarını değerlendiren Küçükköse "Bu sene yazın büyük bir bölümü çalışarak geçti. Setim daha çok yeni bittiği için sadece son bir haftadır dinlenme fırsatı bulabildim. Aslında 'Yaz benim için yeni başladı' diyebilirim ama maalesef takvim gereği biraz erken bitecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

10 Dakikada Hazırlanıyor: İnsan Kendini Tanıdıkça İşi Kolaylaşıyor

Konser şıklığı ve zarif kombin seçimiyle büyüleyen güzel oyuncu tarzına gelen övgülere tebessüm ederek teşekkür etti. Muhabirlerin "Görkemli davetlere ve konserlere hazırlanmanız uzun sürüyor mu?" sorusuna ise pratik bir yanıt veren Hazal Filiz Küçükköse "Eğer ne giyeceğime önceden karar vermişsem hazırlanmam sadece 10 dakika sürüyor. İnsan zamanla kendi vücudunu, tarzını ve kendisine neyin yakıştığını tanıdıkça hazırlanmak da bir o kadar kolaylaşıyor" diyerek stiline dair küçük bir tüyo verdi.

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