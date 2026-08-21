Sibel Aytan Bodrum Sezonunu Açtı! Cennet Koyu'nda Büyüleyen Pozlar

Güzel oyuncu Sibel Aytan Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi. Puantiyeli bikinisiyle dikkat çeken Aytan'ın tatil keyfi objektiflere yansıdı.

Sibel Aytan Bodrum Sezonunu Açtı! Cennet Koyu'nda Büyüleyen Pozlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-08-2026 11:28

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle ekranların aranan isimlerinden biri olan Sibel Aytan yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak üzere Ege'nin incisi Bodrum'u tercih eden ünlü isimler arasına katıldı. Bodrum'un en gözde ve sakin lokasyonlarından biri olan Cennet Koyu'ndaki özel bir plajda objektiflere takılan güzel oyuncu gün boyunca güneşin ve Ege'nin serin sularının tadını doyasıya çıkardı.

Puantiyeli Bikinisiyle Bakışları Üzerine Topladı

Plaj stilinde şık ve zarif tercihiyle dikkat çeken Sibel Aytan giydiği puantiyeli bikinisi ve fit fiziğiyle plajdakilerin tüm bakışlarını üzerinde topladı. İlk olarak şezlongunda güneşlenip kitap okuyarak dinlenen ünlü oyuncu Bodrum'un öğle saatlerinde artan sıcaklarına daha fazla dayanamayarak kendisini Cennet Koyu'nun kristal berraklığındaki sularına bıraktı.

İskelede Güneşlendi Serin Sulara Atladı

Koyun açıklarında bir süre serinleyen ve keyifle yüzen Aytan ardından denizin ortasında konumlanan ahşap iskeleye çıktı. Uzun süre iskelede uzanarak güneşlenen ve Ege güneşinin tadını çıkaran güzel oyuncu ilerleyen dakikalarda estetik bir atlayışla yeniden denize girdi. Denizin ve güneşin tadını çıkardığı eğlenceli ve keyifli anlar ise magazin muhabirlerinin objektiflerine kare kare yansıdı.

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