Özcan Deniz Bodrum'da da Dur Durak Bilmiyor! Plajda Yoğun İş Mesaisi

Bodrum'da tatil yapan Özcan Deniz, Gümüşlük'te plajda görüntülendi. Deniz ve güneş yerine plajda yoğun bir iş toplantısı gerçekleştirdi.

Özcan Deniz Bodrum'da da Dur Durak Bilmiyor! Plajda Yoğun İş Mesaisi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-08-2026 11:54

Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen kimliğiyle Türk sanat dünyasının en üretken isimlerinden biri olan Özcan Deniz tatil için gittiği Bodrum'da bile tempo düşürmüyor. Bir süredir Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'da dinlenen usta sanatçı geçtiğimiz gün Gümüşlük'ün huzurlu atmosferinde yer alan lüks bir otelin plajında objektiflere takıldı. 54 yaşındaki ünlü isim plajda diğer tatilciler gibi deniz ve güneşin keyfini çıkarmak yerine vaktini tamamen iş görüşmelerine ayırdı.

Güneş Ve Deniz Yerine İş Odaklı Tatil

Gümüşlük'te bir otelin plaj kısmında arkadaşıyla bir araya gelen Özcan Deniz masasına kurularak uzun süreli ve yoğun bir iş toplantısı gerçekleştirdi. Yeni projeleri, konser takvimi veya senaryo çalışmaları olduğu tahmin edilen görüşmede bir hayli pürüzsüz ve odaklanmış görünen ünlü sanatçı işe olan disiplinini tatilde de gözler önüne serdi.

Görüşme boyunca elinden evrakları ve telefonunu düşürmeyen sanatçı plajın tüm eğlencesine karşın iş konusundaki ciddiyetini korudu.

Toplantı Bitti Plajdan Ayrıldı

Arkadaşıyla yaptığı kritik toplantıyı başarıyla tamamladıktan sonra hızlıca masadaki eşyalarını toplayan Özcan Deniz denize girmeden veya güneşlenmeden plaj alanından ayrıldı. Yoğun çalışma temposuyla bilinen usta sanatçının Bodrum tatilinde dahi iş toplantılarına ara vermemesi yakın zamanda hayranlarını şaşırtacak yeni bir sürpriz projenin habercisi olarak değerlendirildi.

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