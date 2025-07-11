Kulağınızı asla nemli bırakmayın, çünkü…

Özellikle sıcak hava, nem ve su sık temas, kulak sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Kulak Dr. Berna Yayla Özker, yaz zamanında özellikle dış kulak yolu enfeksiyonu ve kulak mantarının görülme performansında şiddetli bir patlama patlama dikkat ederek, “Kulakta ağrı, patlama, patlama, tıkanıklık hissi ve çınlama gibi görülenlerle belli olan bu hastalıkta uykuda olduğundan sosyal bağlantı sorunlarına kadar çok soruna yol açabilir, yaz aktivitelerini sekteye uğratabilir. gelişebilir. Aslında alınacak olan basit bilgilerin korunması mümkündür” diyor.

Deniz ve havuzda uzun süre açıklamaların!

Berna Yayla Özker, "Kulağa kaçan su Uzmanının doğal olarak bozarak, kirinin şişmesine ve kanalın patlamasına yol açabilir. Bu durum, bakterilerin üremeleri için uygun bir ortam yaratır. Nem ve sıcaklığı ise bakteri ile mantar gibilerin hızla çoğaldığı zaman kulak kanalında kaldığında kurutulmaması da kulak ağrısı olan nemin. uzun süre kalmasıyla dış kulak yolu enfeksiyonları ve kulak mantarı başta olmak üzere birçok kulak katılmak üzere listelenir” diyor. Yaz aylarında kulak sağlığımızla ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli kuralın kulaklarımızı nemden koruduğunu ve hijyenine özen gösterdiğini söyleyen Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Yayla Özker, ihmal edilmemesi gereken 6 kuralı anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulunuldu

Yüzdükten sonra kulaklarınızı mutlaka kurulayın

Islak kalan kulak içi bakteriler ve mantarlar için uygun bir üreme alanı oluşur. Bu nedenle, “yüzücü kulağı” adı verilen dış kulak yolu enfeksiyonu, özellikle yaz aylarında sık görülüyor. Kulak koruyucuz için deniz veya havuza bakın, sonra kulaklarınızı mutlaka kurulayın. Havluyla kulağınızın dış kısmı silinir ve başınızı yana eğerek suyun sızıntısını sağlayın.

Soğuk suya aniden girmeyin

Yeterince klorlanmayan havuzlar ve kirli deniz suları kulak hatlarına yol açabiliyor. Özellikle mantar türleri (otomikoz) kirli sularda daha sık görülüyor. Aynı şekilde kulağın soğuk suyunun ani teması, özellikle dış kulak temizliği olan dağıtıcıya neden olabiliyor. Bu sayede, güvenli ve temiz su kaynaklarını tercih etmeniz ve soğuk suya girmemeniz kulaklarınızı takip etmeniz için büyük bir önem taşır.

Kulak tıkacı kullanın

Havuza veya denize sık sık katılmanız durumunda dikkat etmeniz gereken en önemli kural, su kaçmasını önlemektir. Zira, özellikle mikroplu ve klorlu su riskini çok artırıyor. Bu nedenle denize veya havuza girerken tıkaçları kullanmanızda fayda var. Tıkaçların kulağının temasını önleyerek, ekonomik sağlığını değiştiren Kulak, Burun ve Boğaz hastalıklarını Dr. Berna Yayla Özker, “Özellikle daha önce kulak bulaşıcı bulaşıcı tıkaç kullanımı nüksü geçirmez özelliğe sahiptir. Ancak tıkaçlar hijyenik olmalı ve her kullanımdan sonra mutlaka dezenfekte edilmeli” diye konuşuyor.

P amuklu çubuklarla temizlemeyin

Pamuklu çubuklar, kulağın iç kısmını temizlemek yerine, kırı daha da içeri itebiliyorlar. Bu durum kulakta tıkanıklık veya Sıcaklıkla sonuçlanabiliyor. Ayrıca pamuklu çubuklar kulak zarına zarar da verebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, hatalı kulak temizleme öğrenmenin işitme kaybı yolunu açma riskinin her yaş grubuna göre yüzde 20'ye yakın olduğunu bildiriyor. Berna Yayla Özker, bu nedenle kulak temizliğinin sadece dış kısımla sınırlı kalmasını vurgulayarak, “Gerekirse, kulak kiri kulak, burun ve boğaz uzmanı bir hekim tarafından temizlenmelidir” diyor.

Kulaklığı sınırlayın

Seyahatlerde, plajda veya spor yaparken kulaklıkla uzun süre müzik dinlemekle birleşince kulakta nem oranı artıyor ve çocuklar daha kolay çoğalıyor. Dolayısıyla kulaklığınızı sık sık dezenfekte etmeyi ve kullanım süresini sınırlamayı ihmal etmeyin.

Bu şikayetleriniz varsa, beklemeyin!

Yaz aylarında sıcaklık ve nem artışı mikroorganizmaların çoğalmalarını kolaylaştırıyor. dolayısıyla kulak tıkanıklık, ağrı veya akıntı sorunu yaşıyorsanız, zaman kaybından bir doktora başvurun. Bu belirtilerin yaz dönemlerinde genellikle normal koşullardaki habercisi olduğunu anlatan Dr. Berna Yayla Özker, şöyle devam ediyor: "Özellikle çocuklarda bu büyür hızla ilerleyebilir. Sorunların kendi kendine dinlenmesini beklemek yerine mutlaka bir hekime başvurmak gerekir. Erken dönemlerde iyileşmenin başlaması, hem ağrının dinlenmesini hem de işitme kaybı gibi duraklamaların önlenmesini sağlar."