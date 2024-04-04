"Kül Masalı"na yeni bir oyuncu katıldı

Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun başrollerini paylaştığı "Kül Masalı"na yeni bir oyuncu daha katıldı. İşte detaylar...

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-04-2024 13:24

Perşembe akşamları TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşan "Kül Masalı" dizisi, yeni bir oyuncuyla daha güçleniyor. Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun başrollerini paylaştığı diziye, Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Goncagül Sunar katıldı. Sevilen oyuncu, "Gülcan" karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.



 

Dizide "Gülcan" olarak izleyeceğimiz Goncagül Sunar'ın karakteri, ünlü bir şarkıcı olma hayaliyle eşini ve iki çocuğunu terk eden bir kadını canlandıracak. Ancak gerçek hayatın hayallerden farklı olduğunu acı bir şekilde deneyimleyen Gülcan, yaşadığı yeni hayatın tüm zorluklarını kızlarını terk ettiği için bir ceza olarak görmekte ve kabullenmektedir. İzbe mekanlarda yitip gitmeyi kabullenmişken, beklenmedik bir şekilde karşısına çıkan Arat Giraylı'nın hem kendi hem de kızlarının kaderini tamamen değiştireceğinden habersizdir.

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