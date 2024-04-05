Kül Masalı ekrana veda ediyor!

TRT 1'de ekrana gelen Kül Masalı dizisi ekrana veda ediyor. Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun başrollerini paylaştığı "Kül Masalı" için final kararı alındı.

Kül Masalı ekrana veda ediyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-04-2024 17:20

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte final yapacak dizilerin listesi netleşmeye devam ediyor. Bugün, TRT cephesinden gelen bir haberle Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun başrollerini paylaştığı "Kül Masalı" dizisinin ekrana veda edeceği açıklandı.

TRT'nin sezon sonuna doğru hangi dizilere devam edip etmeyeceğine dair kararları netleştirmesiyle birlikte, Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Kül Masalı" dizisinin final yapacağı duyuruldu. Dizi, izleyicileri büyüleyen hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti.

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